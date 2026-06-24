Chinesin nach 22 Jahren wieder mit Familie vereint

Tränenreiches Wiedersehen mit Familie

Ihre Familie versuchte mit Hilfe eines lokalen Fernsehsenders, ihre Tochter wiederzufinden. Doch es gingen keine Hinweise auf den Verbleib des Mädchens ein. Ihre Adoptivfamilie in Guangdong nahm die Kleine auf und versorgte sie, als wäre es ihr eigenes Kind. Später unterstützten sie die junge Frau dabei, ihre leiblichen Eltern wiederzufinden. Als sie mit dem Zug in Jiangxi ankam, wo ihre Familie lebt, wurde sie von Verwandten herzlich in Empfang genommen. Die junge Frau brach in Tränen aus, als sie ihre jüngeren Geschwister umarmte.