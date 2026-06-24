Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Kind weggelaufen

Chinesin nach 22 Jahren wieder mit Familie vereint

Ausland
24.06.2026 09:47
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wegen eines kleinen Missgeschicks ist eine Chinesin vor zwei Jahrzehnten von zu Hause weggelaufen – nun ist die mittlerweile 31-Jährige wieder mit ihrer Familie vereint. Sie hatte als Neunjährige eine Flasche Duschgel zerbrochen und Angst, für diesen Unfall bestraft zu werden. Daher lief sie weg. 

0 Kommentare

Der Wert der Duschgelflasche, die Liu Xiuhong aus dem Osten Chinas zerbrach, hatte gerade einmal einen Wert von 1,5 Dollar, wie „South China Morning Post“ berichtete. Doch für die Familie war das damals viel Geld. Die Eltern waren als Wanderarbeiter tätig und lebten in einem beengten Mietzimmer, als die Neunjährige von zu Hause weglief. 

Kind hatte Angst vor Strafe
Das verhängnisvolle Missgeschick passierte beim Spielen im Haus eines Freundes im Jahr 2004. Das Glasbehältnis ging dabei versehentlich zu Bruch. Das Mädchen hatte Angst, von ihrer Mutter dafür gescholten oder sogar geschlagen zu werden – daher lief sie davon und verirrte sich schließlich auf einem Gemüsemarkt. Dort wurde sie von ihrem späteren Adopivvater gefunden. 

Liu Xiuhong sah nach mehr als zwei Jahrzehnten ihre leibliche Familie wieder.
Liu Xiuhong sah nach mehr als zwei Jahrzehnten ihre leibliche Familie wieder.(Bild: kameraone)

Tränenreiches Wiedersehen mit Familie
Ihre Familie versuchte mit Hilfe eines lokalen Fernsehsenders, ihre Tochter wiederzufinden. Doch es gingen keine Hinweise auf den Verbleib des Mädchens ein. Ihre Adoptivfamilie in Guangdong nahm die Kleine auf und versorgte sie, als wäre es ihr eigenes Kind. Später unterstützten sie die junge Frau dabei, ihre leiblichen Eltern wiederzufinden. Als sie mit dem Zug in  Jiangxi ankam, wo ihre Familie lebt, wurde sie von Verwandten herzlich in Empfang genommen. Die junge Frau brach in Tränen aus, als sie ihre jüngeren Geschwister umarmte.

In dem Dorf ihrer Familie wurde sie mit Feuerwerkskörpern, Fahnen und Blumen empfangen. „Tochter, es tut mir so leid“, erklärte ihre Mutter unter Tränen und gab sich selbst die Schuld, Liu vor zwei Jahrzehnten nicht beschützt zu haben. Die junge Frau entschuldigte sich dafür, ihren Eltern mit ihrem Weglaufen so viel Leid zugefügt zu haben. 

Das rührende Wiedersehen hat in chinesischen sozialen Medien auch eine Debatte über Erziehungsstile ausgelöst. „Liu ist weggelaufen, weil sie Angst vor Schlägen hatte. Das sagt viel darüber aus, wie streng ihre Geburtsfamilie gewesen sein mag“, meinte ein User in einer Kommentarspalte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
24.06.2026 09:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf