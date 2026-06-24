Als Kind weggelaufen
Chinesin nach 22 Jahren wieder mit Familie vereint
Wegen eines kleinen Missgeschicks ist eine Chinesin vor zwei Jahrzehnten von zu Hause weggelaufen – nun ist die mittlerweile 31-Jährige wieder mit ihrer Familie vereint. Sie hatte als Neunjährige eine Flasche Duschgel zerbrochen und Angst, für diesen Unfall bestraft zu werden. Daher lief sie weg.
Der Wert der Duschgelflasche, die Liu Xiuhong aus dem Osten Chinas zerbrach, hatte gerade einmal einen Wert von 1,5 Dollar, wie „South China Morning Post“ berichtete. Doch für die Familie war das damals viel Geld. Die Eltern waren als Wanderarbeiter tätig und lebten in einem beengten Mietzimmer, als die Neunjährige von zu Hause weglief.
Kind hatte Angst vor Strafe
Das verhängnisvolle Missgeschick passierte beim Spielen im Haus eines Freundes im Jahr 2004. Das Glasbehältnis ging dabei versehentlich zu Bruch. Das Mädchen hatte Angst, von ihrer Mutter dafür gescholten oder sogar geschlagen zu werden – daher lief sie davon und verirrte sich schließlich auf einem Gemüsemarkt. Dort wurde sie von ihrem späteren Adopivvater gefunden.
Tränenreiches Wiedersehen mit Familie
Ihre Familie versuchte mit Hilfe eines lokalen Fernsehsenders, ihre Tochter wiederzufinden. Doch es gingen keine Hinweise auf den Verbleib des Mädchens ein. Ihre Adoptivfamilie in Guangdong nahm die Kleine auf und versorgte sie, als wäre es ihr eigenes Kind. Später unterstützten sie die junge Frau dabei, ihre leiblichen Eltern wiederzufinden. Als sie mit dem Zug in Jiangxi ankam, wo ihre Familie lebt, wurde sie von Verwandten herzlich in Empfang genommen. Die junge Frau brach in Tränen aus, als sie ihre jüngeren Geschwister umarmte.
In dem Dorf ihrer Familie wurde sie mit Feuerwerkskörpern, Fahnen und Blumen empfangen. „Tochter, es tut mir so leid“, erklärte ihre Mutter unter Tränen und gab sich selbst die Schuld, Liu vor zwei Jahrzehnten nicht beschützt zu haben. Die junge Frau entschuldigte sich dafür, ihren Eltern mit ihrem Weglaufen so viel Leid zugefügt zu haben.
Das rührende Wiedersehen hat in chinesischen sozialen Medien auch eine Debatte über Erziehungsstile ausgelöst. „Liu ist weggelaufen, weil sie Angst vor Schlägen hatte. Das sagt viel darüber aus, wie streng ihre Geburtsfamilie gewesen sein mag“, meinte ein User in einer Kommentarspalte.
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