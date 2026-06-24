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„Erfüllt das Profil“

Neuzugang! Austria schnappt sich Ex-BVB-Stürmer

Bundesliga
24.06.2026 10:15
Julian Hettwer
Julian Hettwer(Bild: Daniel Shaked)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Austria hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ihre Offensive verstärkt. Julian Hettwer wechselt ablösefrei von Fortuna Düsseldorf zu den Veilchen. Der Ex-BVB-Stürmer unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2030.

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Der 23-jährige Deutsche wurde in den Nachwuchsabteilungen des VfL Bochum und des FC Schalke 04 ausgebildet, ehe er ab seinem 15. Lebensjahr beim MSV Duisburg spielte. Dort machte der Offensivmann mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und wechselte 2023 zu Borussia Dortmund.

Starke Zahlen in Dortmund
Für die zweite Mannschaft des BVB absolvierte Hettwer in der 3. Liga 62 Spiele. Dabei gelangen ihm 21 Tore und 16 Assists. Im Sommer 2025 schloss er sich Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga an. Eine Meniskusverletzung bremste den Angreifer in der vergangenen Saison allerdings aus, weshalb er nur auf wenige Einsätze kam. Nach seiner vollständigen Genesung soll nun bei der Austria der nächste Karriereschritt folgen.

„Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich konnte schon den einen oder anderen Spieler treffen, jetzt gilt es die ganze Mannschaft und das Umfeld kennenzulernen und dann natürlich auch die Fans, darauf freue ich mich ebenso. Wir wollen gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen, da möchte ich mit möglichst viel Spielzeit aktiv mithelfen und mitarbeiten“, sagt Hettwer.

„Genau das gesuchte Profil“
Auch Sportvorstand Tomas Zorn zeigt sich vom Neuzugang überzeugt: „Julian Hettwer erfüllt genau das Profil, das wir für die Stürmerposition gesucht haben. Er bringt viel Dynamik und Tempo mit, ist offensiv flexibel einsetzbar und hat seine Torgefahr bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sofort verstärken kann und freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für Austria Wien entschieden und einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat.“

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