Neuzugang! Austria schnappt sich Ex-BVB-Stürmer

„Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich konnte schon den einen oder anderen Spieler treffen, jetzt gilt es die ganze Mannschaft und das Umfeld kennenzulernen und dann natürlich auch die Fans, darauf freue ich mich ebenso. Wir wollen gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen, da möchte ich mit möglichst viel Spielzeit aktiv mithelfen und mitarbeiten“, sagt Hettwer.