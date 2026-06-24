Comeback! Ronaldinho unterschreibt bei Italo-Klub

Laut Mitteilung des Vereins soll es sich „um weit mehr als eine symbolische Verpflichtung“ handeln. Ronaldinho habe sich zum Ziel gesetzt, sein letztes Tor als Profifußballer im Trikot von Ravenna zu erzielen, hieß es. „Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen“, sagte Ronaldinho über seine Pläne.