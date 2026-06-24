Nach Verhaftung: Bode Miller meldet sich zu Wort!

Pilze gefunden

Laut der Nachrichtenagentur AP enthalten die Gerichtsakten keine näheren Angaben zu den Umständen der Festnahme. In einer Erklärung zum Tatverdacht schrieb ein stellvertretender Sheriff jedoch, bei Miller sei eine weiße Tüte aus einer Cannabis-Apotheke mit 4,1 Gramm halluzinogener Psilocybin-Pilze gefunden worden. Wie der Sender ABC berichtete, kam Miller nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 5000 US-Dollar (rund 4394 Euro) wieder auf freien Fuß.