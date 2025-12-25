100.000 Euro aus Tourismusbüro geklaut

Ein „Strahlekind“ unter dem Weihnachtsstern
Eine beträchtliche Summe an Einnahmen des Katschberger Adventwegs fehlt! Es geht um etwa 100.000 Euro! Das Landeskriminalamt ermittelt. Doch eine Frage beschäftigt alle: Ist der Dieb ein Mitarbeiter?
Es ist unglaublich, was sich in der Nacht auf Montag im Tourismusort Katschberg an der Kärntner Grenze zu Salzburg abspielte. Mitarbeiter des Tourismusbüros konnten ihren Augen nicht trauen, als sie in der Früh den Geldtresor öffneten. „Mehr als 100.000 Euro fehlen“, zeigt man sich sprachlos.
