100.000 Euro aus Tourismusbüro geklaut

Es ist unglaublich, was sich in der Nacht auf Montag im Tourismusort Katschberg an der Kärntner Grenze zu Salzburg abspielte. Mitarbeiter des Tourismusbüros konnten ihren Augen nicht trauen, als sie in der Früh den Geldtresor öffneten. „Mehr als 100.000 Euro fehlen“, zeigt man sich sprachlos.