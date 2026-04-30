Suche nach zweitem Hipp-Glas dauert weiter an

Trotz intensiver Bemühungen konnte der Babybrei im Burgenland noch nicht gefunden werden. Die toxikologische Beurteilung des ersten Glases wird erwartet.
Wo ist das zweite, mutmaßlich mit Rattengift manipulierte Hipp-Glas, das in derselben Spar-Filiale in Eisenstadt verkauft wurde, wie das bereits gefundene? Diese Frage stellen sich weiterhin die Ermittler der Polizei. Obwohl die Beamten auch schon in Krankenhäusern, Alters- und Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und -krippen sowie bei Familien mit Kleinkindern zu Besuch waren, bleibt das Glas verschwunden.
Babynahrung als Beweismittel
Sogar die ungarischen Behörden wurden informiert, falls der Brei von ungarischen Pendlern gekauft wurde. Der Polizei geht es nicht nur darum, die Gefahr abzuwenden, die manipulierte Babynahrung wäre auch ein Beweismittel. Bisher wurden in Österreich, Tschechien und der Slowakei insgesamt fünf dieser Gläser vor dem Verzehr sichergestellt.
Erstes Glas wird noch untersucht
Noch unklar ist auch, wie gefährlich die in dem Glas befindliche Menge an Rattengift für den Körper eines Kleinkindes wäre und ob diese tödlich wäre. Die Staatsanwaltschaft wartet derzeit auf die ergänzende toxikologische Beurteilung des ersten Glases. Um was für Rattengift es sich handelt, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt.
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