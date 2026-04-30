Suche nach zweitem Hipp-Glas dauert weiter an

Erstes Glas wird noch untersucht

Noch unklar ist auch, wie gefährlich die in dem Glas befindliche Menge an Rattengift für den Körper eines Kleinkindes wäre und ob diese tödlich wäre. Die Staatsanwaltschaft wartet derzeit auf die ergänzende toxikologische Beurteilung des ersten Glases. Um was für Rattengift es sich handelt, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt.