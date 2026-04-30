Firmen wollen Sicherheit bei Aktiv-Pensionisten

Ein Betriebsbesuch von Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl in Neutal zeigte, dass die Wirtschaft die künftige Aktiv-Pension für Mitarbeiter durchaus positiv sieht. Allerdings wünscht man sich dabei mehr Sicherheit in vertraglicher Form.
Rund 150.000 Personen arbeiten derzeit in ihrer Pension weiter. Mit dem steuerlichen Freibetrag von 15.000 Euro soll dies ab 2027 für mehr Menschen attraktiv werden. Anlässlich eines Betriebsbesuches beim Aufzughersteller Friedl in Neutal besprach Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) das Modell mit Unternehmenschef Jürgen Friedl: „Damit schaffen wir eine wirksame Entlastung für Erwerbstätige und senden ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort.“
Erfahrung geht nicht verloren
Die Neuerung bringt Unternehmen die Chance, das Wissen langjähriger Mitarbeiter im Betrieb zu halten. Jürgen Friedl dazu: „Ich kann so einen erfahrenen Techniker länger einsetzen. Allerdings bräuchte ich dafür auch eine vertragliche Planungssicherheit, wie lange er in der Pension verfügbar ist.“ Wenn jemand etwa für 3 Jahre für 20 Stunden arbeiten wolle, wäre das anwendbar, aber so Friedl: „Wer gibt mir die Absicherung, dass der Mitarbeiter nicht plötzlich aufhört.“ Andreas Wirth, Präsident der Burgenländischen Wirtschaftskammer, sieht die Aktiv-Pension auch als Chance in der Lehrlingsausbildung: „Ich bemerke, dass es viele ältere Mitarbeiter gibt, die ihr Wissen gern an die Lehrlinge weitergeben würden. Das könnte man gut umsetzen.“
Investitionen für den Arbeitsmarkt
Insgesamt sind für die Maßnahmen rund 470 Millionen Euro jährlich vorgesehen, um mit der neuen Aktiv-Pension vorhandene Arbeitskräftepotentiale, etwa angesichts des Facharbeitermangels, besser zu nützen. Aufzughersteller Friedl erwartet sich in seinem Bereich aber auch viel von Künstlicher Intelligenz (KI): „Irgendwann werden Techniker im Büro durch KI ersetzt werden. Wenn es aber wirtschaftlicher ist, dann arbeite ich gern mit dem erfahrenen Techniker weiter.“
Finanziert mit Steuergeld
Der Freibetrag von 15.000 Euro gilt für Personen, die zusätzlich zur Alterspension weiterarbeiten und jene, die den Pensionsantritt bewusst aufschieben, um länger im Erwerbsleben zu bleiben. Möglich ist dies Frauen mit 34, beziehungsweise Männern mit 40 Versicherungsjahren. Dabei fällt auch der Beitrag des Dienstnehmers zur Pensionsversicherung (10,25 Prozent) weg, egal ob er die Pension bereits bezieht oder nicht – was netto mehr Geld bringt. Die Dienstnehmer-Beiträge werden für Aktiv-Pensionisten aus Steuermitteln geleistet. Die Höherversicherung entfällt auch und das gilt auch für Selbständige. Die Wirkung dieser Maßnahmen soll im Jahr 2030 ausgewertet werden.
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