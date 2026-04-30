Firmen wollen Sicherheit bei Aktiv-Pensionisten

Erfahrung geht nicht verloren

Die Neuerung bringt Unternehmen die Chance, das Wissen langjähriger Mitarbeiter im Betrieb zu halten. Jürgen Friedl dazu: „Ich kann so einen erfahrenen Techniker länger einsetzen. Allerdings bräuchte ich dafür auch eine vertragliche Planungssicherheit, wie lange er in der Pension verfügbar ist.“ Wenn jemand etwa für 3 Jahre für 20 Stunden arbeiten wolle, wäre das anwendbar, aber so Friedl: „Wer gibt mir die Absicherung, dass der Mitarbeiter nicht plötzlich aufhört.“ Andreas Wirth, Präsident der Burgenländischen Wirtschaftskammer, sieht die Aktiv-Pension auch als Chance in der Lehrlingsausbildung: „Ich bemerke, dass es viele ältere Mitarbeiter gibt, die ihr Wissen gern an die Lehrlinge weitergeben würden. Das könnte man gut umsetzen.“