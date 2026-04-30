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Von Musik bis Theater

Klangfrühling bringt Stars auf die Burg Schlaining

Burgenland
30.04.2026 09:00
Die Burg Schlaining dient als stimmungsvolle Kulisse für den Klangfrühling. Mit dabei sind ...
Die Burg Schlaining dient als stimmungsvolle Kulisse für den Klangfrühling. Mit dabei sind Stars, wie Erika Pluhar (15. Mai), Philipp Hochmair (10. Mai) und Nicholas Ofczarek (21. Juni).(Bild: Krone KREATIV/Nadine Poncioni Rusnov, Mathias Bothor, Lukas Beck, lexiho)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Das Programm unter dem Motto „Wort“ spannt den Bogen von literarischen Abenden bis zu musikalischen Crossover-Projekten.

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Der „KLANGfrühling“ holt in seiner 26. Auflage wieder große Namen auf die Friedensburg. Mit einem Pre-Opening im März, dem Hauptfestival von 9. bis 17. Mai und dem Finale im Juni verteilt sich das Programm erstmals bis in den Frühsommer. Für Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) verbindet das Festival „regionale Verankerung mit internationalem Anspruch und bringt Menschen, Kunst und Ideen in die Region.“

Programmpräsentation: Intendant Krammer, Musiker Damjan Stuller, Standortleiter Darabos, ...
Programmpräsentation: Intendant Krammer, Musiker Damjan Stuller, Standortleiter Darabos, KBB-Chefin Priber und LR Schneemann.(Bild: LMS/Müllner-Frühwirth)

Den Auftakt im Mai macht Philipp Hochmair, der mit „Hochmair, wo bist du?“ Texte von Hofmannsthal und Schiller mit elektronischen Klängen mixt. Es folgen das Ensemble OIDA, eine szenische Inszenierung von „Fräulein Else“ mit Mavie Hörbiger und Clara Frühstück sowie ein kammermusikalischer Abend mit Erika Pluhar. Symphonik und Jazz treffen im Vienna Symphony Jazz Project aufeinander.

Von der Burg bis in alle fünf Ortsteile
Dass die Burg dabei längst mehr als nur Spielstätte ist, betont Standortleiter Norbert Darabos: „Der Klangfrühling bringt Leben in den gesamten Ort.“ Das Motto lautet heuer „Wort“ und stellt Sprache und musikalische Entwicklung in den Mittelpunkt. Intendant Gerhard Krammer, der seit zehn Jahren an der Spitze des Festivals steht, sagt: „Wir haben Konzerte, die berühren, mitreißen, Ruhe vermitteln und von der Energie des Moments leben.“ Dazu kommen Formate wie Sonnenaufgangskonzerte, Tafelmusik und das Sommerkonzert der Militärmusik Burgenland.

Nicholas Ofczarek als krönender Abschluss
Für KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber ist die Mischung entscheidend: „Zwischen historischer Kulisse und neuen Klangformen spricht das Festival ein breites Publikum an.“ Den Abschluss setzen Nicholas Ofczarek und Franui am 21. Juni. Mehr Infos und Tickets unter: www.klangfestivalschlaing.at

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