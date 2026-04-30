Klangfrühling bringt Stars auf die Burg Schlaining

Von der Burg bis in alle fünf Ortsteile

Dass die Burg dabei längst mehr als nur Spielstätte ist, betont Standortleiter Norbert Darabos: „Der Klangfrühling bringt Leben in den gesamten Ort.“ Das Motto lautet heuer „Wort“ und stellt Sprache und musikalische Entwicklung in den Mittelpunkt. Intendant Gerhard Krammer, der seit zehn Jahren an der Spitze des Festivals steht, sagt: „Wir haben Konzerte, die berühren, mitreißen, Ruhe vermitteln und von der Energie des Moments leben.“ Dazu kommen Formate wie Sonnenaufgangskonzerte, Tafelmusik und das Sommerkonzert der Militärmusik Burgenland.