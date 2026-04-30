Frischer Wind für Bade-Juwel in St. Margarethen

20.000 Euro investiert

„maena“ wird das neue Bistro am Teich heißen. Der Name ist eine Kombination der Vornamen der neuen Pächter, Matthias und Lena Klikovits. Beide haben eine entsprechende Ausbildung und bereits Erfahrung in der Gastronomie. „Uns macht es einfach Spaß in dieser Branche zu arbeiten“, sagt Lena Klikovits. Rund 20.000 Euro investiert das Paar. Im Außenbereich wird es neue Sitzgelegenheiten geben. Im Buffetbereich selbst kommt die Küche komplett neu. Das ist auch mit ein Grund, warum man heuer nicht zum Saisonstart im Mai aufsperren wird, sondern erst Anfang Juni.