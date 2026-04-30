Frischer Wind für Bade-Juwel in St. Margarethen

Neue Pächter sorgen nach 26 Jahren für Verjüngung am beliebten Freizeitgelände in St. Margarethen. Durch die Neuerung verschiebt sich allerdings heuer auch der Saisonstart.
Alles neu macht der Mai – auch am Badeteich in St. Margarethen, der inzwischen längst nicht mehr nur ein Geheimtipp für Einheimische ist. Nach 26 Jahren ist es nun zu einem Wechsel bei den Pächtern für das Badebuffet des beliebten Freizeitgeländes gekommen.
20.000 Euro investiert
„maena“ wird das neue Bistro am Teich heißen. Der Name ist eine Kombination der Vornamen der neuen Pächter, Matthias und Lena Klikovits. Beide haben eine entsprechende Ausbildung und bereits Erfahrung in der Gastronomie. „Uns macht es einfach Spaß in dieser Branche zu arbeiten“, sagt Lena Klikovits. Rund 20.000 Euro investiert das Paar. Im Außenbereich wird es neue Sitzgelegenheiten geben. Im Buffetbereich selbst kommt die Küche komplett neu. Das ist auch mit ein Grund, warum man heuer nicht zum Saisonstart im Mai aufsperren wird, sondern erst Anfang Juni.
„Natürlich hätten wir die alten Sachen drinnenlassen können, aber wir wollten es gleich komplett neu machen“, sagt Klikovits. Es tue ihr wegen der Gäste leid, aber allein aufgrund der Lieferzeiten und Gewerke sei ein früheres Aufsperren nicht möglich. „Wir haben auch gedacht, dass es schneller geht.“ Weil sich der Start verzögert, sind die WCs am Gelände derzeit nur geöffnet, wenn das Paar vor Ort ist. Ab Juni sollen diese aber wieder dauerhaft zugänglich sein.
Angebot wird ausgeweitet
Für den Betrieb wird das Gastro-Paar auch auf Personal setzen. Die 30-Jährige ist gerade schwanger und wird deswegen nicht viel mithelfen können. Am Anfang wird es wie gehabt kühle Getränke und kleinere Speisen gehen. Später soll das Angebot ausgeweitet werden.
Campingplatz geplant
Laut Bürgermeister Eduard Scheuhammer gab es fünf Bewerber für die Pacht-Nachfolge. Mit ein Grund für die Entscheidung war, dass das Paar in weiterer Folge auch einen Campingplatz hinter dem Badeteich-Gelände errichten will. Geplant sind 64 Stellplätze für Wohnmobile sowie 14 vollausgestattete „Safari-Zelte“, welche über mehrere Zimmer verfügen und über den Winter stehen bleiben. Camping boome gerade massiv, meint Klikovits: „Das hat viel Potenzial.“ Bis es soweit ist, wird es aber noch etwas dauern. Das Projekt befindet sich aktuell noch in der Begutachtung.
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