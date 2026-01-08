In Putins Falle: Vom Bildschirm aufs Schlachtfeld

Südafrikaner im Kampf für Russland

In Südafrika gab es bereits mehrere Skandale rund um die Anwerbung von Männern für den Ukraine-Krieg. Im November hatte Bloomberg berichtet, dass die Tochter des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma in die Rekrutierung von 18 Männern aus Botswana und Südafrika für den russischen Militärdienst verwickelt war. Ihnen war im Vorfeld zugesichert worden, lediglich zu einem Leibwächter-Training geschickt zu werden. Die Anschuldigungen führten dazu, dass die Frau als Abgeordnete zurücktrat. Ebenfalls im November wurde ein südafrikanischer Rundfunkmoderator zusammen mit vier weiteren Männern festgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine angeworben zu haben.