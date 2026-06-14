Portugal spielt in Gedenken an Jota mit Armband

Mitfavorit Portugal ist mit einem besonderen Andenken an den tödlich verunglückten Nationalspieler Diogo Jota zur Fußball-WM gereist. Premierminister Luis Montenegro überreichte jedem Spieler vor dem Abflug in die USA ein Armband in den Landesfarben Grün und Rot. Darauf sind die Namen aller WM-Fahrer und ein Schriftzug zu Ehren Jotas zu lesen. Der Liverpool-Stürmer war am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen.