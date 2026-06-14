Hitzewelle kommt: Bis zu 36 Grad erwartet!

Österreich kommt wieder ins Schwitzen! In der kommenden Woche rollt erneut eine Hitzewelle übers Land. Bis zur Wochenmitte bleibt es zwar noch wechselhaft, ab Mittwoch werden aber Temperaturen von 30 Grad und mehr erwartet. Am Wochenende kann es in städtischen Gebieten sogar bis zu 36 Grad heiß werden.
Der Juni hat sich bisher von seiner wechselhaften Seite gezeigt. In der ersten Monatshälfte fiel landesweit ausreichend Regen – in Osttirol, Kärnten, dem Lungau und dem Oberen Murtal wurde der Monatsniederschlag sogar schon erreicht und auch die Temperaturen blieben gedämpft.
Milder Wochenstart
Auch die kommende Woche beginnt mild – Schon am Montag scheint zumindest zeitweise im Großteil des Landes die Sonne. In der ersten Tageshälfte kommt es nur stellenweise, vor allem im Norden und über der Landesmitte, zu leichten Regenschauern. Die Tagestemperaturen erreichen bis zu 25 Grad. Am Dienstag erwartet uns schon ein bisschen mehr Sonne und bis zu 27 Grad.
Temperaturen werden heißer
Zur Wochenmitte klettern die Temperaturen bereits auf bis zu 30 Grad. Davor sorgt am Mittwoch aber noch Tiefdruckeinfluss für Regenschauer und Gewitter. Davon sind bis zum Nachmittag alle Landesteile betroffen. Zum Abend hin lockern die meisten Wolken von Westen her wieder auf, und überall sind noch ein paar Sonnenstunden zu erwarten.
Hitze wird von Gewittern begleitet
Mit Hochdruckeinfluss über Mitteleuropa startet der Donnerstag verbreitet sonnig. Vom Berg- und Hügelland ausgehend bilden sich bereits am Vormittag Quellwolken, nachfolgend Wärmegewitter. Am Nachmittag ist verbreitet mit lokalen Regenschauern und auch mit Gewittern zu rechnen. Besonders viel regnen soll es im Süden und Südosten. Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen 26 bis 33 Grad.
Richtung Wochenende wirds richtig heiß
Am Freitag hält der Hochdruckeinfluss über Mitteleuropa an und bringt auch in Österreich bei verbreitetem Sonnenschein weiterhin heiße, hochsommerliche Temperaturen. Lokale Wärmegewitter sind vor allem wieder im Westen und südlich des Alpenhauptkammes zu erwarten, im Norden und Osten bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen werden heiß, besonders im städtischen Umfeld sind bis zu 35 Grad zu erwarten.
Wochenende bringt Tropennächte
Am Wochenende erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt. Häufig scheint die Sonne von früh bis spät, im Bergland bilden sich jedoch wieder kräftige Gewitter mit lokaler Unwettergefahr. Dabei steigen die Temperaturen nach aktuellem Stand auf 28 bis 36 Grad, wobei die höchsten Werte in Wien und im östlichen Flachland zu erwarten sind. Auch in den Nächten kühlt es dann kaum mehr aus, in den Städten sind vermehrt sogenannte Tropennächte zu erwarten, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen.
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