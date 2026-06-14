Hitzewelle kommt: Bis zu 36 Grad erwartet!

Wochenende bringt Tropennächte

Am Wochenende erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt. Häufig scheint die Sonne von früh bis spät, im Bergland bilden sich jedoch wieder kräftige Gewitter mit lokaler Unwettergefahr. Dabei steigen die Temperaturen nach aktuellem Stand auf 28 bis 36 Grad, wobei die höchsten Werte in Wien und im östlichen Flachland zu erwarten sind. Auch in den Nächten kühlt es dann kaum mehr aus, in den Städten sind vermehrt sogenannte Tropennächte zu erwarten, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen.