Not an der Front: Wie Putin neue Kämpfer ködert

Über 1000 Frauen ausgetrickst

Auch vor Frauen macht Putin nicht Halt. Mehr als 1000 Frauen aus Afrika und Südasien sollen angeworben worden sein, um in russischen Waffenfabriken zu arbeiten. Auch ihnen wurden Dinge in Aussicht gestellt, die sie nie bekommen haben, wie die BBC bereits im Sommer berichtete. Werbung in den sozialen Medien lockte die Frauen mit Ausbildungen in Bereichen wie Gastronomie oder Logistik. Tatsächlich müssen die Frauen dann allerdings Drohnen in einer russischen Fabrik bauen – für weniger Lohn als angekündigt.