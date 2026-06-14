Brand in Betrieb: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Auch die Feuerwehren Hüttschlag und St. Johann machten sich auf den Weg. Vor Ort stellte sich heraus, dass der bauliche Brandschutz ordnungsgemäß funktioniert hatte. Der Brand blieb auf den Brandabschnitt des Lackierraums beschränkt und konnte sich durch die geschlossene Brandschutztüre nicht weiter ausbreiten. Zudem hatten die Betriebsinhaber bereits mit mehreren tragbaren Feuerlöschern erfolgreich begonnen, die Flammen zu bekämpfen.