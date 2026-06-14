Brand in Betrieb: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

„Lackiererei brennt“! Mit dieser Erstinformation musste die Großarler Feuerwehr am späten Samstagabend zu einem Brand in einem Holzbaubetrieb ausrücken. Noch auf der Anfahrt löste der Einsatzleiter Alarmstufe 3 aus – da im Brandbereich Lösungsmittel und Lacke eingelagert waren.
Auch die Feuerwehren Hüttschlag und St. Johann machten sich auf den Weg. Vor Ort stellte sich heraus, dass der bauliche Brandschutz ordnungsgemäß funktioniert hatte. Der Brand blieb auf den Brandabschnitt des Lackierraums beschränkt und konnte sich durch die geschlossene Brandschutztüre nicht weiter ausbreiten. Zudem hatten die Betriebsinhaber bereits mit mehreren tragbaren Feuerlöschern erfolgreich begonnen, die Flammen zu bekämpfen.
Die Feuerwehr-Atemschutztrupps konnten den Brand nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle bringen. Die Wasserversorgung stellte man wurde über die nahegelegene Großarler Ache sowie einen Hydranten sicher. Verletzt wurde niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.