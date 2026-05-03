Umweltabteilung: Machtkampf um steirischen Top-Job

Die Abteilung 13 des Landes Steiermark – zuständig für Umwelt und Raumordnung – sucht eine neue Leitung. Nach Turbulenzen rund um problematische UVP-Verfahren und deutlicher Kritik durch den Bundesrechnungshof gilt der Posten als einer der sensibelsten im Haus. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an jene Person, die künftig für Stabilität sorgen soll.