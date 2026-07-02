Lenker (19) verbrannte nach Unfall in seinem Auto

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagvormittag in Marktschellenberg (D) nahe der Salzburger Grenze gekommen. Ein 19-jähriger Lenker war mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in einen Baum gekracht. Das Fahrzeug fing sofort zu brennen an.
Obwohl Ersthelfer noch versuchten, den entstehenden Fahrzeugbrand zu löschen, brannte das stark deformierte Fahrzeug komplett aus. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, es konnte nur noch der Tod des einzigen Insassen festgestellt werden.
Warum es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht klar. Die Bundesstraße B305 war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.