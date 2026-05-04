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Altach vs. Wolfsberg

Mit einem Heimsieg ist der Klassenerhalt fixiert

Vorarlberg
04.05.2026 07:55
Patrick Greil (r.) und seine Altacher Teamkollegen empfangen den WAC.
Patrick Greil (r.) und seine Altacher Teamkollegen empfangen den WAC.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Ein Sieg im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC würde das Abstiegsgespenst endgültig aus dem Rheindorf vertreiben. Bei einer Niederlage dagegen könnte es wieder richtig eng werden für Coach Ognjen Zaric und seine Mannschaft.

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Drei Tage nach dem verlorenen ÖFB-Cupfinale muss die Altacher Mannschaft schon wieder in ein entscheidendes Spiel gehen. Heute (18.30) kommt Schlusslicht Wolfsberg ins Schnabelholz. Sollte der dritte Sieg gegen die Kärntner in dieser Saison gelingen, dann dürfen Kapitän Lukas Jäger und Co. nach dem Spiel feiern. Sollte es eine Niederlage geben, dann gehen den Rheindörflern mit Sicherheit einige spezielle Szenarien durch den Kopf.

(Bild: Krone KREATIV)

Zum Beispiel, dass man ohne Punkteteilung bereits fix gerettet und der Klassenerhalt längst fixiert wäre. Allerdings haben die Rheindörfler selbst schon zweimal extrem von der Punkteteilung profitiert. Denn die Admira (2022) und Austria Klagenfurt (2025) holten zwar insgesamt mehr Zähler als Altach, mussten aber nach der Punkteteilung und einer schlechten Serie in der Qualigruppe absteigen. Bei der Admira war es besonders bitter. Die Niederösterreicher waren in der allerletzten Runde zum ersten Mal Schlusslicht und haben sich bis heute nicht erholt, auch in dieser Saison ist der Aufstieg in weite Ferne gerückt.

Vier Punkte
Die Altacher haben bisher neun Punkte gesammelt, nach der Auftaktrunde in der Qualifikationsgruppe hatte die Zaric-Elf schon zehn Punkte Vorsprung auf BW Linz und vier auf das aktuelle Schlusslicht Wolfsberger AC. Die Linzer haben mit vier Siegen und einem Remis den Rückstand auf Altach mittlerweile schon auf drei Zähler verkürzt, die Wolfsberger liegen auch nach sieben Spielen jene vier Punkte zurück, die es bereits zu Beginn des finalen Showdowns waren.

Altach-Coach Ognjen Zaric will keine Ausreden gelten lassen.
Altach-Coach Ognjen Zaric will keine Ausreden gelten lassen.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)

Keine Ausrede
Das Cupfinale kann jedenfalls nicht als Ausrede gelten. Trainer Ognjen Zaric weiß genau, wie er seine Mannschaft für heute wieder in körperliche und mentale Bestform bringen kann: „Wir haben um die Ansetzung ja schon lange gewusst, deshalb haben wir uns alle Maßnahmen rund um das Finale und das Spiel gegen Wolfsberg ganz genau überlegt. Ich bin sicher, dass wir eine topmotivierte und auch topfitte Mannschaft aufs Feld schicken können.“ Am Selbstvertrauen sollte es nach dem starken Auftritt in Klagenfurt nicht fehlen, an entsprechender Fanunterstützung auch nicht. An eine Niederlage und deren Folgen will in Altach vor dem Spiel niemand denken, an einen möglichen Abstieg sowieso nicht.

Personell wird Coach Zaric nichts ändern, es sei denn, einer der Cuphelden fühlt sich heute Abend nicht in Bestform. Wichtig ist vor allem aber, dass die offensive Lebensversicherung Patrick Greil wieder auflaufen kann.

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