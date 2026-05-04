Mit einem Heimsieg ist der Klassenerhalt fixiert

Keine Ausrede

Das Cupfinale kann jedenfalls nicht als Ausrede gelten. Trainer Ognjen Zaric weiß genau, wie er seine Mannschaft für heute wieder in körperliche und mentale Bestform bringen kann: „Wir haben um die Ansetzung ja schon lange gewusst, deshalb haben wir uns alle Maßnahmen rund um das Finale und das Spiel gegen Wolfsberg ganz genau überlegt. Ich bin sicher, dass wir eine topmotivierte und auch topfitte Mannschaft aufs Feld schicken können.“ Am Selbstvertrauen sollte es nach dem starken Auftritt in Klagenfurt nicht fehlen, an entsprechender Fanunterstützung auch nicht. An eine Niederlage und deren Folgen will in Altach vor dem Spiel niemand denken, an einen möglichen Abstieg sowieso nicht.