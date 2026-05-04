Unbekannte ließen im Wildpark Eidechsen frei

Auch wenn das Freilassen der Eidechsen für viele positiv klingen mag, kann dies für die Tiere Stress, Verletzung oder sogar Lebensgefahr bedeuten, heißt es weiter. Wildtiere wie die tagaktiven Zauneidechsen würden aber Schutz, Strukturen und klare Abläufe benötigen. Die Reptilien im Feldkircher Wildpark nutzen dort besonders die sonnigen Waldränder, Böschungen und Totholzstrukturen zum Sonnenbaden. Sie sind als einheimische Art Teil des Naturerlebnisses.