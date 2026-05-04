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Angst um Tiere

Unbekannte ließen im Wildpark Eidechsen frei

Vorarlberg
04.05.2026 14:10
Männlich Zauneidechsen haben oft leuchtend grünen Flanken, Weibchen sind eher braun.
Männlich Zauneidechsen haben oft leuchtend grünen Flanken, Weibchen sind eher braun.(Bild: Jürgen Pachner)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Mitarbeiter im Feldkircher Wildpark sind entsetzt und besorgt zugleich: „Unsere Eidechsen wurden aus ihrem Gehege gelassen. Ohne Rücksprache. Ohne Wissen, was das für die Tiere bedeutet“, ist auf der Facebook-Seite des Wildparks zu lesen. 

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Auch wenn das Freilassen der Eidechsen für viele positiv klingen mag, kann dies für die Tiere Stress, Verletzung oder sogar Lebensgefahr bedeuten, heißt es weiter. Wildtiere wie die tagaktiven Zauneidechsen würden aber Schutz, Strukturen und klare Abläufe benötigen. Die Reptilien im Feldkircher Wildpark nutzen dort besonders die sonnigen Waldränder, Böschungen und Totholzstrukturen zum Sonnenbaden. Sie sind als einheimische Art Teil des Naturerlebnisses. 

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