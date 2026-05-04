Sechs von zehn Vorarlberger Betrieben sind EPU

Doch weshalb ist der Anteil an Unternehmen, die ohne Angestellte arbeiten, so hoch? „Die Entwicklung zeigt klar den Trend unserer Zeit: Individualität, Selbstverwirklichung und das Ausleben eigener Talente haben eine hohe Bedeutung. Die Unternehmer erkennen Marktnischen und -chancen und gründen darauf ihr eigenes Business“, erklärt Heidi Winsauer, EPU-Sprecherin der Wirtschaftskammer Vorarlberg. EPU seien Ausdruck unternehmerischer Leidenschaft, aber auch eines immer höheren Spezialisierungsgrades – insbesondere im Dienstleistungssektor.