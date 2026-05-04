Defekte Waschmaschine löste Brand in Lokal aus

Brandherd im WC geortet

Nachdem die Wohnung als Brandort ausgeschlossen werden konnte, wurden die Räumlichkeiten eines darunterliegenden Lokals geöffnet. Im ersten Obergeschoss stießen die Einsatzkräfte in einem WC auf eine brennende Waschmaschine, die rasch gelöscht wurde. Der Lokalbetreiber gab an, das Gerät vor Verlassen des Betriebs ausgeschaltet und geöffnet zu haben. Ein technischer Defekt dürfte das Feuer ausgelöst haben.