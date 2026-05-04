Defekte Waschmaschine löste Brand in Lokal aus

Ein Feueralarm in einem Dornbirner Wohnhaus führte am späten Sonntagabend zu einem Einsatz. Die Ursache lag aber nicht in der gemeldeten Wohnung, sondern in einem Gastronomiebetrieb im selben Gebäude. Dort war in einer Toilette ein Elektrogerät in Flammen aufgegangen.
Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Zwischenfall am Sonntag gegen 22 Uhr in der Dornbirner Marktstraße. Ein Feuermelder hatte in einer Dachgeschosswohnung Alarm geschlagen. In der Wohnung selbst, deren Besitzerin kurz nach den Einsatzkräften eintraf, konnte allerdings weder ein Brand noch Rauchgeruch ausgemacht werden.
Brandherd im WC geortet
Nachdem die Wohnung als Brandort ausgeschlossen werden konnte, wurden die Räumlichkeiten eines darunterliegenden Lokals geöffnet. Im ersten Obergeschoss stießen die Einsatzkräfte in einem WC auf eine brennende Waschmaschine, die rasch gelöscht wurde. Der Lokalbetreiber gab an, das Gerät vor Verlassen des Betriebs ausgeschaltet und geöffnet zu haben. Ein technischer Defekt dürfte das Feuer ausgelöst haben.
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