Duo klaut Pkw und flüchtet vor Schweizer Polizei

Mit einem gestohlenen Auto waren zwei Männer in der Nacht von Freitag auf Samstag in der benachbarten Schweiz unterwegs. Als sie in Rorschacherberg in eine Polizeikontrolle gerieten, ignorierte der Fahrer die Haltezeichen und stieg aufs Gaspedal.
Es war kurz vor 4 Uhr, als einer Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen das Fahrzeug auffiel, in dem die beiden Vorarlberger saßen. Um sich die Sache genauer anzuschauen, wendeten die Polizisten. Doch noch bevor die Beamten weitere Schritte unternehmen konnten, raste das Duo davon. Der Lenker missachtete dabei sämtliche Haltezeichen und geriet während der Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Als er nach links in eine Straße einbiegen wollte, rumpelte er über den Gehsteig. Ein unbeteiligter Fußgänger blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.
Auto prallte gegen Mauer
Die wilde Verfolgungsjagd ging weiter, bis die beiden Vorarlberger aus dem noch rollenden Auto sprangen und zu Fuß weiterliefen. Das Fahrzeug prallte gegen eine Stützmauer und blieb dort stehen. Die Flüchtigen kamen nicht weit – eine Fahndung der Polizei war erfolgreich. Die Männer wurden an verschiedenen Orten geschnappt und festgenommen.
Beim Fahrer handelt es sich um einen 21-jährigen Vorarlberger, beim Mitfahrer um einen 14-Jährigen, der ebenfalls aus Vorarlberg stammt und keinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Der Fahrer ist nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, zudem wurde er als fahrunfähig eingestuft. Ihm wurde eine Blut- und Urinprobe abgenommen. Während der Einvernahme stellte sich zudem heraus, dass das Auto aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Mörschwil gestohlen worden war.
Anzeige bei Staatsanwalt und Jugendstaatsanwalt
Die Kantonspolizei St. Gallen hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Männer werde wegen verschiedener Delikte bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen bzw. bei der Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen angezeigt.
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