Duo klaut Pkw und flüchtet vor Schweizer Polizei

Es war kurz vor 4 Uhr, als einer Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen das Fahrzeug auffiel, in dem die beiden Vorarlberger saßen. Um sich die Sache genauer anzuschauen, wendeten die Polizisten. Doch noch bevor die Beamten weitere Schritte unternehmen konnten, raste das Duo davon. Der Lenker missachtete dabei sämtliche Haltezeichen und geriet während der Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Als er nach links in eine Straße einbiegen wollte, rumpelte er über den Gehsteig. Ein unbeteiligter Fußgänger blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.