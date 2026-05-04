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Jagt 20. Meistertitel

Kurios! Nationalspieler erbte das Final-Heimrecht

Sport-Mix
04.05.2026 12:27
Nationalteam-Libero Jacob Kitzinger spielt in Rumänien um den Meistertitel.
Nationalteam-Libero Jacob Kitzinger spielt in Rumänien um den Meistertitel.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Nach dem Meistertitel in Österreich mit Tirol in der Vorsaison, geht Volleyball-Libero Jacob Kitzinger in Rumänien auf den nächsten Streich los. Mit Dinamo Bukarest geht‘s im Finale ab Montag gegen Galati. Trotz der schlechteren Platzierung im Grunddurchgang haben der Teamspieler und sein Klub das Heimrecht.

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Viermal 3:0 hat Jacob Kitzinger in der Vorsaison mit Tirol im Finale der heimischen Volleyball-Bundesliga gegen Hartberg gewonnen. Mit seinem aktuellen Klub Dinamo Bukarest wird es ab Montag sicher nicht so ein Spaziergang. „Die rumänische Liga ist in der Breite so stark – jeder kann hier jeden schlagen“, erzählt der Bleiburger.

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