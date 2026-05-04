Kurios! Nationalspieler erbte das Final-Heimrecht

Nach dem Meistertitel in Österreich mit Tirol in der Vorsaison, geht Volleyball-Libero Jacob Kitzinger in Rumänien auf den nächsten Streich los. Mit Dinamo Bukarest geht‘s im Finale ab Montag gegen Galati. Trotz der schlechteren Platzierung im Grunddurchgang haben der Teamspieler und sein Klub das Heimrecht.
Viermal 3:0 hat Jacob Kitzinger in der Vorsaison mit Tirol im Finale der heimischen Volleyball-Bundesliga gegen Hartberg gewonnen. Mit seinem aktuellen Klub Dinamo Bukarest wird es ab Montag sicher nicht so ein Spaziergang. „Die rumänische Liga ist in der Breite so stark – jeder kann hier jeden schlagen“, erzählt der Bleiburger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.