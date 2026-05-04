Kurios! Nationalspieler erbte das Final-Heimrecht

Viermal 3:0 hat Jacob Kitzinger in der Vorsaison mit Tirol im Finale der heimischen Volleyball-Bundesliga gegen Hartberg gewonnen. Mit seinem aktuellen Klub Dinamo Bukarest wird es ab Montag sicher nicht so ein Spaziergang. „Die rumänische Liga ist in der Breite so stark – jeder kann hier jeden schlagen“, erzählt der Bleiburger.