Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeugen gesucht

Ölspur wurde Bikern in Dornbirn zum Verhängnis

Vorarlberg
04.05.2026 08:41
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 59-jähriger Motorradlenker und seine Mitfahrerin kamen am Sonntag auf der Wälderstraße zu Sturz. Auslöser war eine rutschige Betriebsmittelspur auf der Fahrbahn. Beide mussten ins Spital gebracht werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Verursacher der Verschmutzung.

0 Kommentare


Der Unfall ereignete sich laut Informationen der Polizei am Sonntag gegen 11 Uhr auf der Wälderstraße (L49). Ein 59-jähriger Mann war mit seiner Beifahrerin auf dem Motorrad in Richtung Alberschwende unterwegs, als das Zweirad in einer Linkskurve auf eine mutmaßliche Öl- oder Dieselspur geriet. Das Motorrad rutschte weg, kam über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kippte um. Der Lenker und seine Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn.

Mitfahrerin kurzzeitig eingeklemmt
Die Frau wurde bei dem Sturz kurzzeitig unter dem Motorrad eingeklemmt, konnte jedoch von dem 59-Jährigen rasch befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden beide mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung kam es auf der Strecke zu wechselseitigen Straßensperren.

Lesen Sie auch:
Der Pkw-Lenker dürfte den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben.
Bike gegen Pkw
Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
22.04.2026
Sturz vor Tunnel
Bikerin (40) erlag noch vor Ort ihren Verletzungen
26.04.2026

Polizei sucht nach Zeugen
Da der Verursacher der gefährlichen Betriebsmittelspur bislang unbekannt ist, werden Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.05.2026 08:41
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Dornbirn
Polizei
VerhängnisFahrbahn
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 20°
Symbol bedeckt
Bludenz
11° / 23°
Symbol bedeckt
Dornbirn
11° / 23°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
10° / 23°
Symbol bedeckt

krone.tv

In dieser Barge wurde „Timmy“ in die Nordsee gebracht – nun mehren sich Zweifel, ob dabei ...
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
ÖVP-Klubobmann August Wöginger bekannte sich im Prozess in Linz „nicht schuldig“. 
Heute fällt das Urteil
Wöginger könnte auch bei Schuldspruch bleiben
Frankreichs Dauerkandidat startet einen vierten Anlauf aufs Präsidentenamt.
Wer folgt auf Macron?
Mélenchon wirft erneut seinen Hut in den Ring
Diese Luftaufnahme zeigt eine Gesamtansicht des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius, das aktuell vor ...
WHO schlägt Alarm
Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: 3 Tote
Die US-Regierung will deutlich über 5000 Streitkräfte aus Deutschland abziehen.
„Reduzieren stark“
Trump lässt Deutsche über Truppenabzug im Unklaren
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
211.802 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
105.802 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
91.203 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1272 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1144 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
739 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Vorarlberg
Einsatz in Dornbirn
Defekte Waschmaschine löste Brand in Lokal aus
Zeugen gesucht
Ölspur wurde Bikern in Dornbirn zum Verhängnis
Abstiegskampf
Altach gegen Wolfsberger AC ab 18.30 Uhr LIVE
Altach vs. Wolfsberg
Mit einem Heimsieg ist der Klassenerhalt fixiert
Krone Plus Logo
Wunder der Natur
Die evolutionäre Brillanz der Insekten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf