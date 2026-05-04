Ölspur wurde Bikern in Dornbirn zum Verhängnis

Ein 59-jähriger Motorradlenker und seine Mitfahrerin kamen am Sonntag auf der Wälderstraße zu Sturz. Auslöser war eine rutschige Betriebsmittelspur auf der Fahrbahn. Beide mussten ins Spital gebracht werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Verursacher der Verschmutzung.
Der Unfall ereignete sich laut Informationen der Polizei am Sonntag gegen 11 Uhr auf der Wälderstraße (L49). Ein 59-jähriger Mann war mit seiner Beifahrerin auf dem Motorrad in Richtung Alberschwende unterwegs, als das Zweirad in einer Linkskurve auf eine mutmaßliche Öl- oder Dieselspur geriet. Das Motorrad rutschte weg, kam über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kippte um. Der Lenker und seine Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn.
Mitfahrerin kurzzeitig eingeklemmt
Die Frau wurde bei dem Sturz kurzzeitig unter dem Motorrad eingeklemmt, konnte jedoch von dem 59-Jährigen rasch befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden beide mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung kam es auf der Strecke zu wechselseitigen Straßensperren.
Polizei sucht nach Zeugen
Da der Verursacher der gefährlichen Betriebsmittelspur bislang unbekannt ist, werden Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden.
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