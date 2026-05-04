Ölspur wurde Bikern in Dornbirn zum Verhängnis



Der Unfall ereignete sich laut Informationen der Polizei am Sonntag gegen 11 Uhr auf der Wälderstraße (L49). Ein 59-jähriger Mann war mit seiner Beifahrerin auf dem Motorrad in Richtung Alberschwende unterwegs, als das Zweirad in einer Linkskurve auf eine mutmaßliche Öl- oder Dieselspur geriet. Das Motorrad rutschte weg, kam über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kippte um. Der Lenker und seine Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn.