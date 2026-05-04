Bereuter: Arbeitslosigkeit wird 2026 ansteigen

Die Zahl der Arbeitssuchenden wird so schnell nicht sinken, im Gegenteil. „Die jüngsten Prognosen für Vorarlberg gehen im Jahresdurchschnitt von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit aus“, meinte AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Zu Beginn des Jahres hatten die Zeichen auf eine langsame wirtschaftliche Erholung – und damit auch auf eine leicht sinkende Zahl bei den Erwerbslosen hingedeutet. „Die schwache wirtschaftliche Erholung wird sich aber vorerst nicht weiter beschleunigen“, analysierte Bereuter die Lage. Aufgrund ihrer starken Exportorientierung und des hohen Industrieanteils ist die Vorarlberger Wirtschaft derzeit besonders anfällig für die schwache globale Konjunktur und die hohen Energiepreise.