Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Düstere Prognose

Bereuter: Arbeitslosigkeit wird 2026 ansteigen

Vorarlberg
04.05.2026 11:03
Über zu wenig Kundschaft werden die AMS-Mitarbeiter wohl nicht klagen.
Über zu wenig Kundschaft werden die AMS-Mitarbeiter wohl nicht klagen.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Keine guten Nachrichten gibt es zu Monatsbeginn vom AMS Vorarlberg: Die Zahl der Erwerbslosen ist gegenüber Vorjahr deutlich gestiegen (6,5 Prozent). Exakt 12.306 Menschen, davon 5784 Frauen und 6522 Männer, waren mit Monatsende auf Jobsuche. Die Aussichten sind ziemlich trüb.

0 Kommentare

Die Zahl der Arbeitssuchenden wird so schnell nicht sinken, im Gegenteil. „Die jüngsten Prognosen für Vorarlberg gehen im Jahresdurchschnitt von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit aus“, meinte AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Zu Beginn des Jahres hatten die Zeichen auf eine langsame wirtschaftliche Erholung – und damit auch auf eine leicht sinkende Zahl bei den Erwerbslosen hingedeutet. „Die schwache wirtschaftliche Erholung wird sich aber vorerst nicht weiter beschleunigen“, analysierte Bereuter die Lage. Aufgrund ihrer starken Exportorientierung und des hohen Industrieanteils ist die Vorarlberger Wirtschaft derzeit besonders anfällig für die schwache globale Konjunktur und die hohen Energiepreise. 

Vorarlbergs AMS-Chef Bernhard Bereuter.
Vorarlbergs AMS-Chef Bernhard Bereuter.(Bild: Mathis Fotografie)

Was das Alter der Beschäftigungslosen angeht, ist besonders die Gruppe der über 50-Jährigen betroffen. Während die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen unter 24 Jahren mit einem Plus von 1,3 Prozent nur leicht zugenommen hat,  stieg diese bei den Älteren mit einem Plus von 12,9 Prozent markant an.

Mit „Aktion 55+“ auf Infotour in den Betrieben
Auf diese schon länger anhaltende Tendenz haben die Verantwortlichen des AMS reagiert: Im Rahmen der „AMS Business Tour“ sind die Beraterinnen bei den Unternehmen vor Ort und informieren über aktuelle Dienstleistungs- und Förderangebote. In den ersten drei Tourwochen wurden bereits über 300 Unternehmen besucht und gezielt über die „Aktion 55+“ informiert. Unternehmen erhalten dabei eine attraktive Lohnkostenförderung, wenn sie erwerbslosen Menschen ab 55 Jahren eine Beschäftigung ermöglichen. „Gerade bei älteren Arbeitslosen ist eine rasche Integration in den Arbeitsmarkt entscheidend, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern“, betont der AMS-Landesgeschäftsführer.

Neben den älteren Arbeitslosen bleiben auch die niedrig Qualifizierten die Sorgenkinder der AMS-Mitarbeiter. Von den 12.306 Arbeitssuchenden konnten 5694 Personen (46,3 Prozent) als höchste abgeschlossene Ausbildung einen Pflichtschulabschluss vorweisen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.05.2026 11:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 21°
Symbol bedeckt
Bludenz
11° / 23°
Symbol bedeckt
Dornbirn
11° / 23°
Symbol bedeckt
Feldkirch
10° / 23°
Symbol bedeckt

krone.tv

ÖVP-Klubobmann August Wöginger bekannte sich im Prozess in Linz „nicht schuldig“. 
LIVE
Um 14 Uhr wird‘s ernst
Wöginger-Prozess: Spannung vor Urteilsverkündung
Nach seiner Festnahme meldet sich nun zum ersten Mal der HiPP-Erpresser aus der JA in Eisenstadt ...
Es gibt neue Details
Dubiose Alibis: HiPP-Erpresser bricht Schweigen!
In dieser Barge wurde „Timmy“ in die Nordsee gebracht – nun mehren sich Zweifel, ob dabei ...
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
Frankreichs Dauerkandidat startet einen vierten Anlauf aufs Präsidentenamt.
Wer folgt auf Macron?
Mélenchon wirft erneut seinen Hut in den Ring
Diese Luftaufnahme zeigt eine Gesamtansicht des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius, das aktuell vor ...
WHO schlägt Alarm
Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: 3 Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
214.308 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
114.772 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
91.646 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1274 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1146 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
848 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Wie ihr das gelang
Diese Frau ruderte in 43 Tagen über den Atlantik
Düstere Prognose
Bereuter: Arbeitslosigkeit wird 2026 ansteigen
Einsatz in Dornbirn
Defekte Waschmaschine löste Brand in Lokal aus
Zeugen gesucht
Ölspur wurde Bikern in Dornbirn zum Verhängnis
Abstiegskampf
Altach gegen Wolfsberger AC ab 18.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf