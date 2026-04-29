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Hinter den Kulissen des „Weißen Golds“ im Augarten

Wien
29.04.2026 12:00
Für die „Weißen Wochen“ öffnet die Wiener Porzellan-Traditionsmanufaktur mit speziellem Programm ...
Für die „Weißen Wochen“ öffnet die Wiener Porzellan-Traditionsmanufaktur mit speziellem Programm und Angeboten ihre Tore.(Bild: Augarten Wien)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Von 30. April bis 13. Mai lässt sich die Porzellanmanufaktur im Wiener Augarten genau auf die Finger schauen: Während der „Weißen Wochen“ gibt es nicht nur freien Eintritt, Sonderführungen, sondern auch spezielle Angebote, durch die das „Weiße Gold“ zum Schnäppchen wird.

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Nicht umsonst steht zumindest eine edle Kleinigkeit aus dem Augarten als Fixpunkt auf den Einkaufslisten vieler Wien-Touristen: In Europa hat nur die Porzellanmanufaktur von Meißen eine – geringfügig – längere Tradition. In diese Tradition kann man nun noch tiefer eintauchen als sonst. Gerade abseits der touristischen Hauptsaison öffnet der Traditionsbetrieb für seine „Weißen Wochen“ die Tore.

Für die einen zweite Wahl, für die anderen Einzelstück
Während der beiden Wochen kann man nicht nur bei freiem Eintritt einen Blick in die Manufaktur und das hauseigene Porzellanmuseum werfen. Außerdem gibt es Sonderführungen, Schaumalen, Schauwerkstatt-Stunden und sogar eine Schnitzeljagd für Kinder. Vor allem an den beiden Samstagen (2. und 9. Mai) wird besonders reichhaltiges Programm geboten. Experten stehen zudem für Service und Beratung zur Verfügung.

Weißes Porzellan mit „Schönheitsflecken“ zu unschlagbaren Preisen.
Weißes Porzellan mit „Schönheitsflecken“ zu unschlagbaren Preisen.(Bild: NUNO_FILIPE_OLIVEIRA)

Außerdem gibt es während der Weißen Wochen nicht nur Einzelteile zu besonderen Preisen, sondern – der Name kommt nicht von ungefähr – Teile der weißen Porzellanserien so billig wie sonst nie, da sie gemäß den hohen Standards der Manufaktur nur „2. Wahl“ sind. Für Laien sind die Abweichungen oft nicht einmal zu erkennen, manche schätzen sie sogar gerade wegen ihrer Unverwechselbarkeit und Individualität.

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