Hinter den Kulissen des „Weißen Golds“ im Augarten

Von 30. April bis 13. Mai lässt sich die Porzellanmanufaktur im Wiener Augarten genau auf die Finger schauen: Während der „Weißen Wochen“ gibt es nicht nur freien Eintritt, Sonderführungen, sondern auch spezielle Angebote, durch die das „Weiße Gold“ zum Schnäppchen wird.
Nicht umsonst steht zumindest eine edle Kleinigkeit aus dem Augarten als Fixpunkt auf den Einkaufslisten vieler Wien-Touristen: In Europa hat nur die Porzellanmanufaktur von Meißen eine – geringfügig – längere Tradition. In diese Tradition kann man nun noch tiefer eintauchen als sonst. Gerade abseits der touristischen Hauptsaison öffnet der Traditionsbetrieb für seine „Weißen Wochen“ die Tore.
Für die einen zweite Wahl, für die anderen Einzelstück
Während der beiden Wochen kann man nicht nur bei freiem Eintritt einen Blick in die Manufaktur und das hauseigene Porzellanmuseum werfen. Außerdem gibt es Sonderführungen, Schaumalen, Schauwerkstatt-Stunden und sogar eine Schnitzeljagd für Kinder. Vor allem an den beiden Samstagen (2. und 9. Mai) wird besonders reichhaltiges Programm geboten. Experten stehen zudem für Service und Beratung zur Verfügung.
Außerdem gibt es während der Weißen Wochen nicht nur Einzelteile zu besonderen Preisen, sondern – der Name kommt nicht von ungefähr – Teile der weißen Porzellanserien so billig wie sonst nie, da sie gemäß den hohen Standards der Manufaktur nur „2. Wahl“ sind. Für Laien sind die Abweichungen oft nicht einmal zu erkennen, manche schätzen sie sogar gerade wegen ihrer Unverwechselbarkeit und Individualität.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.