Hinter den Kulissen des „Weißen Golds“ im Augarten

Für die einen zweite Wahl, für die anderen Einzelstück

Während der beiden Wochen kann man nicht nur bei freiem Eintritt einen Blick in die Manufaktur und das hauseigene Porzellanmuseum werfen. Außerdem gibt es Sonderführungen, Schaumalen, Schauwerkstatt-Stunden und sogar eine Schnitzeljagd für Kinder. Vor allem an den beiden Samstagen (2. und 9. Mai) wird besonders reichhaltiges Programm geboten. Experten stehen zudem für Service und Beratung zur Verfügung.