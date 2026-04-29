Kostenlose Workshops für Jugendliche im Sommer

Die Wirtschaftskammer bietet wieder ein Ferienformat an. Von 20. bis 24. Juli können 8- bis 15-Jährige im Rahmen der Kinder Business Week einen Streifzug durch heimische Unternehmen machen und Top-Manager treffen. Anmeldungen ab 1. Mai.
Wie kommt das Mineralwasser in die Flasche und wie entstehen Produkte von der ersten zündenden Idee bis zum Verkauf? Was steckt dahinter, damit Supermarktregale täglich gefüllt sind?
Die Kinder Business Week gibt eine Woche lang Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um Unternehmertum und Wirtschaft. Es gibt 70 kostenlose Workshops, dazu Vorträge und Ideenwerkstätten. Und zwar in der Zeit von 20. bis 24. Juli, jeweils von 9 bis 15 Uhr.
Bekannte Betriebe wie die Supermarkt-Kette Lidl, der Marmeladen- und Sauergemüse-Hersteller Staud´s, das Kaffeehaus Landtmann, der Mineralwasser-Abfüller Vöslauer oder das Aufzugsbau-Unternehmen Nibra machen mit. Firmenvertreter und Manager geben den Jugendlichen einen Einblick in den Arbeits- und Produktionsalltag. Veranstaltungsort ist die Wirtschaftskammer Österreich (1040, Wiedner Hauptstraße 63). Für kostenlose Jause und Verpflegung ist gesorgt.
„Die Business Week zeigt den Kindern, wie vielfältig und interessant unsere Wirtschaft ist. Sie erleben, wie Unternehmen funktionieren und entstehen. Sie können hier Inspiration für die eigene Berufswahl finden“, so Davor Sertic, Bildungsreferent der Wiener Wirtschaftskammer.
Anmeldungen ab 1. Mai sowie das gesamte Programm unter https://www.kinderbusinessweek.at/
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