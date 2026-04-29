Joggingrunde endet mit doppeltem Kieferbruch

Aus Zufall wird Ernstfall

Die Begegnung im Dezember war zufällig. Beide Männer trafen sich beim Joggen. Was dann geschah, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Der Angeklagte spricht von einer Bedrohung: Das Opfer sei „aggressiv“ auf ihn zugegangen. Der 18-jährige Mann hingegen schildert ein „unhöfliches Verhalten“ seitens des Beschuldigten. Klar ist nur: Die Situation eskalierte. Auch der einschreitende Freund des Opfers sei vom 36-Jährigen bedroht worden: „Willst du auch eine Ohrfeige?“ Auffällig für das Gericht: Die beiden jungen Männer wirken schmächtig, der Angeklagte ist ihnen körperlich deutlich überlegen. Ein Bedrohungsszenario durch die Opfer ist folglich fraglich.