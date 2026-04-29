Wollten Goldenstein-Nonnen gar nicht nach Rom?

Keine Genehmigungen eingeholt

Dem widersprechen ihr geistlicher Oberer Propst Markus Grasl und der als Vermittler eingesetzte Erzabt Jakob Auer vehement. Trotz anderer Beteuerungen habe man keine Genehmigungen eingeholt. Die Sorge um das Wohl der Schwestern sei groß. Und: „Es wird immer offensichtlicher, dass es einigen Personen nicht um das Wohl der Schwestern geht, sondern andere Interessen im Vordergrund stehen“, sagt Erzabt Auer. Die Rom-Reise der Schwestern sei eine „chaotische Aktion“ – wie es nun weitergeht, ist völlig offen. „Wir waren kurz vor Abschluss einer Vereinbarung über den positiven Verbleib der Schwestern im Schloss Goldenstein“, betont Auer.