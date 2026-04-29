Rooney widerspricht Kane: „Kann nicht sein, …“

Fünfmal hatte Manuel Neuer den Ball am Dienstagabend aus dem Netz fischen müssen, dennoch erklärte Kane nach der Partie: „Obwohl neun Tore gefallen sind, gab es einige großartige Defensivleistungen. Man hat die besten Spieler der Welt – die besten Angreifer, die besten Verteidiger. Natürlich setzen sich manchmal die Angreifer durch und zeigen ihre Qualität. Wenn man sich anschaut, wie die Innenverteidiger im Mittelfeld gespielt haben, manchmal im Angriff, außen gegen die Flügelspieler – Respekt an sie. Das ist ein wirklich harter Job. Ich fand, sie waren herausragend.“