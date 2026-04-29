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„Wirklich schlecht“

Rooney widerspricht Kane: „Kann nicht sein, …“

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29.04.2026 15:45
Trotz der fünf Gegentore lobte Kane Bayerns Defensive.
Trotz der fünf Gegentore lobte Kane Bayerns Defensive.(Bild: EPA/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass Harry Kane nach dem 4:5 bei Paris Saint-Germain die Defensivleistungen des FC Bayern hervorhob, sorgte bei Wayne Rooney für Unverständnis. „Es kann nicht sein, dass er seine Verteidiger lobt“, meinte die England-Legende bei „Amazon Prime Video“.

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Fünfmal hatte Manuel Neuer den Ball am Dienstagabend aus dem Netz fischen müssen, dennoch erklärte Kane nach der Partie: „Obwohl neun Tore gefallen sind, gab es einige großartige Defensivleistungen. Man hat die besten Spieler der Welt – die besten Angreifer, die besten Verteidiger. Natürlich setzen sich manchmal die Angreifer durch und zeigen ihre Qualität. Wenn man sich anschaut, wie die Innenverteidiger im Mittelfeld gespielt haben, manchmal im Angriff, außen gegen die Flügelspieler – Respekt an sie. Das ist ein wirklich harter Job. Ich fand, sie waren herausragend.“

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„Wenn er ehrlich ist“
Rooney kann dem nicht zustimmen, irritiert kommentierte der 40-Jährige die Aussagen seines Landsmannes: „Ich liebe Harry Kane. Das kann jeder an dem erkennen, was ich über ihn sage. Aber es kann nicht sein, dass er seine Verteidiger lobt. Vielleicht, weil es seine Teamkollegen sind. Er versucht, ihnen etwas Selbstvertrauen für nächste Woche zu geben. Das Verteidigen von beiden Teams war wirklich schlecht – wenn er ehrlich ist.“

Beim Champions-League-Kracher zwischen PSG und Bayern war Rooney als Experte tätig.
Beim Champions-League-Kracher zwischen PSG und Bayern war Rooney als Experte tätig.(Bild: GEPA)

Beide Mannschaften hätten im Angriff so viel Qualität, dass sie auf die Verteidigung vergessen hätten, schilderte Rooney weiter. Das Defensiv-Problem der beiden Teams ortet die Manchester-United-Ikone in der fehlenden Kommunikation. „Man hört Verteidiger heute nicht mehr miteinander reden. Früher hat man Jamie Carragher gehört, wie er seine Mitspieler bei Liverpool angeschrien hat. Das hat mich zwar genervt, aber es hat seine Außenverteidiger zurückgeholt. Dieses Maß an Kommunikation gibt es heute nicht mehr“, so Rooneys Analyse.

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