Wegen Israel-Teilnahme: Großdemo am ESC-Finaltag

Wettbewerb polarisiert

Laut einer neuesten Umfrage unter 1000 Personen zeigt sich, dass der größte Musikwettbewerb der Welt ziemlich polarisiert – auch wegen der politischen Kontroversen. So sind 6 von 10 zumindest teilweise mit der Debatte rund um die Teilnahme Israels vertraut. Jeweils ein Viertel findet es gut, dass Israel beim ESC starten kann (28%) bzw. lehnt diese Entscheidung ab (26%). 46% geben sich neutral. Ähnlich gespalten verhält es sich mit der Bewertung des Boykotts durch andere Länder. 63% halten es für unrealistisch, dass der Wettbewerb unpolitisch bleiben kann.