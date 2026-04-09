Song Contest: Erster Blick auf die Mega-Bühne

3500 Tonnen Material für Bühne, Licht und Technik

Die Zahlen rund um das Mega-Event sind gigantisch: Insgesamt werden jetzt rund 3500 Tonnen Material für Bühne, Licht und Technik angeliefert. Die Arbeiten sind äußerst intensiv, da die Produktionsbedingungen für das größte Musikevent sehr anspruchsvoll sind. Die räumlichen Kapazitäten der Stadthalle werden dabei voll ausgenutzt. Das bedeutet derzeit täglich rund 20 Stunden Aufbau (10 Stunden Tag- und 10 Stunden Nachtschicht). Zu Spitzenzeiten sind gleichzeitig rund 300 Personen am Aufbau beteiligt.