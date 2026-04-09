Song Contest: Erster Blick auf die Mega-Bühne

Die Aufbauarbeiten für den 70. Eurovision Song Contest in Wien laufen derzeit auf Hochtouren. Die „Krone“ durfte jetzt einen ersten Blick auf die Bühne in der Stadthalle werfen.
Die Vorfreude auf den Eurovision Song Contest steigt: In nur 38 Tagen steht Wien wieder im Rampenlicht der internationalen Musikwelt. Bereits zum dritten Mal gastiert der größte Gesangswettbewerb des Globus in der Bundeshauptstadt.
Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Barbara Novak (beide SPÖ), Wien Tourismus-Boss Norbert Kettner überzeugten sich gemeinsam mit ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Donnerstagvormittag von den Aufbauarbeiten in der Stadthalle.
„Es funktioniert alles wie am Schnürchen“
„Wir sind schon gut vorbereitet und freuen uns sehr“, so Stadtchef Ludwig vor den versammelten Journalisten. Als sichtbares Zeichen der Übergabe wurde jetzt auch die eigens angefertigte Fasnachtslaterne aus Basel (Schweiz) am Veranstaltungsort aufgestellt. „Es funktioniert alles wie am Schnürchen. Das verspricht das Allerbeste. Auch der Zeitplan wird eingehalten“, legte ORF-Chefin Thurnher nach.
3500 Tonnen Material für Bühne, Licht und Technik
Die Zahlen rund um das Mega-Event sind gigantisch: Insgesamt werden jetzt rund 3500 Tonnen Material für Bühne, Licht und Technik angeliefert. Die Arbeiten sind äußerst intensiv, da die Produktionsbedingungen für das größte Musikevent sehr anspruchsvoll sind. Die räumlichen Kapazitäten der Stadthalle werden dabei voll ausgenutzt. Das bedeutet derzeit täglich rund 20 Stunden Aufbau (10 Stunden Tag- und 10 Stunden Nachtschicht). Zu Spitzenzeiten sind gleichzeitig rund 300 Personen am Aufbau beteiligt.
Beim „Krone“-Lokalaugenschein wurde unter anderem gerade der Green Room aufgebaut, jener Aufenthaltsbereich, in dem die Künstler und Delegationen während der Live-Shows Platz nehmen. Bis zu 16.000 Besucher werden dann hier, in der größten Halle, Platz finden.
Umfassende Sicherheitskontrollen
Ab 29. April wird es hier ernst: Denn dann wird das gesamte Stadthallen-Gelände einem umfassenden Sicherheits-Lockdown unterzogen. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Personen, die die Stadthalle betreten, durch Sicherheitskontrollen wie am Flughafen gehen. Anfang Mai kommen die Delegationen mit ihren Künstlern nach Wien, um sich intensiv auf insgesamt neun Publikumsshows sowie die drei großen TV-Events vorzubereiten.
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