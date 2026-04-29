Drohbrief-Schock: „Kinder brauchen Normalität“

Dienstagmittag musste es schnell gehen. Binnen kürzester Zeit wurde der Schulcluster Hausmannstätten mit 350 Schülern evakuiert. Der Grund: Im Postkasten war ein Drohbrief gegen mehrere Lehrer gelandet. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – von SIG über Cobra bis zu Polizeihunden – war sofort zur Stelle und führte genau das aus, das man seit dem School-Shooting vergangenen Juni in Graz zigmal geprobt hatte.