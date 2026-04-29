Drohbrief-Schock: „Kinder brauchen Normalität“

Am Tag nach der Drohung gegen den Schulcluster in Hausmannstätten (Steiermark) ist der Regelbetrieb wieder angelaufen. Doch der Schock sitzt tief – weckte der Einsatz doch Erinnerungen an das School-Shooting am Grazer Borg. Der Leiter des Kriseninterventionsteams erklärt, wie man den Kindern jetzt zur Seite steht.
Dienstagmittag musste es schnell gehen. Binnen kürzester Zeit wurde der Schulcluster Hausmannstätten mit 350 Schülern evakuiert. Der Grund: Im Postkasten war ein Drohbrief gegen mehrere Lehrer gelandet. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – von SIG über Cobra bis zu Polizeihunden – war sofort zur Stelle und führte genau das aus, das man seit dem School-Shooting vergangenen Juni in Graz zigmal geprobt hatte.
Der Vorfall sorgte – nicht zuletzt wegen des Amoklaufs – für Panik und zahlreiche Tränen. Lange war schwer abschätzbar, wie ernst die Lage ist. Kalmieren konnten die treuen Helfer des Kriseninterventionsteams (KIT). „Wir waren mit sechs Personen vor Ort und haben Schüler und Eltern begleitet und informiert“, berichtet KIT-Leiter Edwin Benko.
Regelbetrieb wieder angelaufen
Am Mittwoch wurde der Unterricht wieder aufgenommen. „Die Kinder brauchen jetzt Normalität“, ist Benko überzeugt. Acht KIT-Mitarbeiter sind gemeinsam mit vier Schulpsychologen vor Ort, „wenn jemand etwas braucht“. Sollte ein Kind lieber zu Hause bleiben, ist das auch gestattet. Eltern rät er zu Geduld – Reaktionen wie ein verändertes Sozialverhalten oder ein gestörter Schlafrhythmus können noch einige Wochen andauern.
Jeder reagiert anders auf solche Ereignisse. Manche ziehen sich zurück, andere sind laut, manche essen viel, andere ganz wenig.
Edwin Benko, KIT Steiermark
Der Psychotherapeut betont: „Jeder reagiert anders auf solche Ereignisse. Manche ziehen sich zurück, andere sind laut, manche essen viel, andere ganz wenig.“ Aber die Mehrheit möchte zusammenstehen, „das hat man auch in der Dreierschützengasse gesehen“.
Indes dauern die Ermittlungen der Polizei an. Wie berichtet, wurden am Dienstag mehrere Jugendliche „im Mittelschulalter“ bis in die Abendstunden einvernommen, auch ihre Handys wurden sichergestellt. Sie sind nicht geständig. Festnahmen gab es bisher keine, heißt es auf Nachfrage.
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