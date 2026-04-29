Schneeweiße Baiser-Spitzen auf Birnenküchlein

Tanja schwärmt von diesem schnellen aber köstlichen Küchlein mit den schneeweißen Spitzen aus Baiser.Für die fruchtige Note sorgen leicht karamellisierte Birnenstücke. Wie die Baiser-Spitzen am besten „getrocknet“ werden sagt uns wieder Autorin Angelika Patak, unsere Expertin für Dampf- und Backöfen.