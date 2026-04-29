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Rezept der Woche

Schneeweiße Baiser-Spitzen auf Birnenküchlein

Rezept der Woche
29.04.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tanja schwärmt von diesem schnellen aber köstlichen Küchlein mit den schneeweißen Spitzen aus Baiser.Für die fruchtige Note sorgen leicht karamellisierte Birnenstücke. Wie die Baiser-Spitzen am besten „getrocknet“ werden sagt uns wieder Autorin Angelika Patak, unsere Expertin für Dampf- und Backöfen.

Birnenküchlein mit Baiser-Spitzen
Zutaten 5 Förmchen: 25 g Butter, 50g brauner Zucker, 40g Kristallzucker,1 Pkg. Vanillezucker, ½ Bio-Zitrone – Schale gerieben, 1 Ei, 2 Dotter, 175g glattes Mehl, 1 TL Backpulver, 
Belag, Baiser Zutaten: 2 Eiklar, 2 Birnen, 50g Kristallzucker

Zubereitung:
Die zimmerwarme Butter mit braunem Zucker, Kristallzucker und Vanillezucker schaumig aufschlagen. Jetzt die Dotter und das ganze Eie nach und nach unterrühren. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen und über den Abtrieb sieben. Etwas Zitronenabrieb unterheben.
Die feuerfesten Formen mit Butter ausstreichen und mit Kristallzucker bestreuen.

Das Backrohr auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
Den Teig bis mindestens 1,5 cm unter dem Rand einfüllen und anschließend Birnenstücke darauf verteilen, leicht in den Teig drücken. Die Küchlein im Backrohr auf der mittleren Schiene ca. 20 Minuten lang bei Umluft backen. Anschließend aus den Formen stürzen und abkühlen lassen.

(Bild: krone.tv)

Jetzt zwei Eiklar mit dem Kristallzucker und einer Prise Salz zu einem glänzenden Schnee schlagen und in einen Dressiersack füllen. Nun Baiser-Tupfen auf die Törtchen dressieren und im Rohr bei 90 Grad (Kochlöffel einklemmen, damit die feuchte Luft entweichen kann) mind. 45 Min. trocknen lassen. Die Spitzen sollten außen trocken, aber innen noch leicht cremig sein.

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