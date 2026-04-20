Wiener Linien rüsten sich für den Massenansturm

Im Jänner 2026 gab es trotz der Preiserhöhung 1,4 Prozent mehr Jahreskartenkunden als im November 2025. Der Trend setzt sich auch im neuen Jahr fort, betonte Wiener Linien-Geschäftsführerin Reinagl. Besonders im Februar habe es sehr viele Neubestellungen gegeben. Der Grund: das günstige Semesterticket für Studenten wurde ebenso abgeschafft. Jungakademiker müssen sich seither die Jahreskarte Jugend um 300 Euro besorgen. Zum Schluss dann noch eine negative Nachricht: Reinagl kann „leider noch kein Aus bei den Baustellen“ geben. Der kommende Sommer wird also wieder heftig werden.