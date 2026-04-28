Urteil nach Tod zweier Männer im Pelletskeller

Doch mehrere Zeugen zeichnen ein anderes Bild. Die Richterin hält ihre Aussagen für glaubwürdig: Die Hotelchefin habe wiederholt Arbeiten im Lager angeordnet. Der Direktor, als „sehr gewissenhaft“ beschrieben, habe eine Anweisung befolgt, Pellets händisch nachzuschaufeln – statt eine teure Fachfirma zu beauftragen. Ein Verantwortlicher für Sicherheit habe gefehlt. Die Angeklagte bleibt dabei: Der Raum habe „seit Jahren als gefährlich“ gegolten und sei eine „Sperrzone“ gewesen. Warum die beiden Männer ihn dennoch betraten, könne sie sich nicht erklären.