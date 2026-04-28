Trump: „Meine Mutter war verliebt in Charles“

Das Königspaar wurde am Montag von Trump und First Lady Melania zum mehrtägigen Staatsbesuch in Washington empfangen. Er gilt als diplomatischer Drahtseilakt. Trump, bekanntlich ein großer Fan der britischen Royals, hatte die britische Regierung zuletzt immer wieder unter anderem wegen der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung im Iran-Krieg kritisiert. In London hofft man, dass der König das Verhältnis wieder in eine positive Richtung lenken kann.