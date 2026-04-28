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Billie Eilish: „Hatte sehr gestörtes Körperbild“

Society International
28.04.2026 18:41
Billie Eilish ist neben ihrer Musik auch für ihren betont weiten Kleidungsstil bekannt.
Billie Eilish ist neben ihrer Musik auch für ihren betont weiten Kleidungsstil bekannt.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Billie Eilish ist bekannt für ihre weiten Klamotten. Die trägt sie nicht nur, wenn sie auf der Bühne steht, sondern auch auf dem Red Carpet häufig. In einem persönlichen Interview erzählte die Sängerin jetzt, warum sie angefangen hat, betont weite Kleidung zu tragen.

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„Ich bin nicht die Erste, die weite Kleidung trägt“, sagte die 24-Jährige in einem Interview mit „Elle“. Doch neben modischen Gründen hatten die weiten Klamotten auch eine andere Funktion.

„Hatte starke Essstörungen“
„Ich hatte ein sehr gestörtes Verhältnis zu meinem Körper“, sagte Billie Eilish. „Ich hatte starke Essstörungen. Ich erinnere mich daran, wie ich mir ein viel zu großes T-Shirt überzog und wie erleichtert ich war.“ Gleichzeitig seien ihre „Liebe zur Hip-Hop-Kultur und der Wunsch, ein Mann zu sein“ Gründe dafür gewesen, lieber weite statt figurbetonter Kleidung zu tragen.

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Eilish: „Tragen alle Frauenfeindlichkeit in uns“
Den Wunsch, sich „männlicher“ zu zeigen, erklärte Eilish mit der „Frauenfeindlichkeit, die wir alle in uns tragen“, dem „Wunsch, nicht als feminin und damit als schwach wahrgenommen zu werden.“ Heute habe die Sängerin einen Weg gefunden, sich nicht mehr so zu fühlen. 

„War nicht stark genug, meinen Körper zu zeigen“
Bereits vor rund drei Jahren hatte Billie Eilish in einem „Variety“-Interview darüber gesprochen, was sie dazu veranlasst hatte, fast nur Baggy-Kleidung zu tragen. Damals sagte die Sängerin, sie wolle nicht, „dass die Leute Zugang zu meinem Körper haben, auch nicht visuell. Ich war nicht stark und selbstsicher genug, um ihn zu zeigen.“

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