Billie Eilish: „Hatte sehr gestörtes Körperbild“

„War nicht stark genug, meinen Körper zu zeigen“

Bereits vor rund drei Jahren hatte Billie Eilish in einem „Variety“-Interview darüber gesprochen, was sie dazu veranlasst hatte, fast nur Baggy-Kleidung zu tragen. Damals sagte die Sängerin, sie wolle nicht, „dass die Leute Zugang zu meinem Körper haben, auch nicht visuell. Ich war nicht stark und selbstsicher genug, um ihn zu zeigen.“