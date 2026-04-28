Mit den 600 Kilometern wird es vorerst nichts…

125 Kilometer hatten die beiden zurückgelegt. Stop war allerdings nicht, weil sie nicht mehr wollten, sondern weil die Gesundheit ihnen – oder besser gesagt dem männlichen Teil des Gespanns – einen recht schmerzhaften Strich durch die Rechnung machte. Nach zwei Tagen Wanderschaft machte sich der Fersensporn von Jörg, der bis dato recht gut mit Einlagen handelbar war, bemerkbar.