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Per Pedes nach Tirol

Mit den 600 Kilometern wird es vorerst nichts…

Burgenland
28.04.2026 11:16
Doris, Jörg und Hund „Dexter“ mussten aus gesundheitlichen Gründen die Segel streichen. Die ...
Doris, Jörg und Hund „Dexter“ mussten aus gesundheitlichen Gründen die Segel streichen. Die nächste Wanderung gibt es aber ganz bestimmt!(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

... aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am 21. April sind Doris und Jörg Gebauer mit Hund Dexter zu Fuß in Neusiedl am See losgegangen. Ihr Ziel wäre die Heimatgemeinde von Doris Weer in Tirol gewesen. Leider mussten die beiden am Sonntag die Wanderung abbrechen. 

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125 Kilometer hatten die beiden zurückgelegt. Stop war allerdings nicht, weil sie nicht mehr wollten, sondern weil die Gesundheit ihnen – oder besser gesagt dem männlichen Teil des Gespanns – einen recht schmerzhaften Strich durch die Rechnung machte. Nach zwei Tagen Wanderschaft machte sich der Fersensporn von Jörg, der bis dato recht gut mit Einlagen handelbar war, bemerkbar.

„Dass ausgerechnet der Fersensporn, der mir früher immer wieder Probleme gemacht hat, und seit Jahren mit Einlagen unter Kontrolle war, zurück ist, kam überraschend“, erklärt der Neusiedler. Und gibt offen und ehrlich zu: „Der hat sein Opfer gefordert und ich musste aufgeben.“

(Bild: Die Jörgs)

Trotzdem sind die beiden von ihrer Reise begeistert. „Wir hatten auf den ersten 125 Kilometer unglaublich viel schöne Momente, Begegnungen, traumhafte Natur, viel Gegenwind und so viel mehr, dass ich es nicht in Worte fassen kann“, erzählt Doris Gebauer. Der Abbruch ist für die beiden nicht das Ende, sondern eher der Beginn einer neuen Art die Welt zu erkunden.

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Darauf freuen sie sich riesig. Jetzt wird einmal der Fersensporn behandelt, dann kann man wieder ans Wandern denken. Diesmal mit etwas leichterem Gepäck. „Wir hatten viel zu viel mit. Beim nächsten Mal wissen wir das!“ nehmen sie den Abbruch mit Humor. Wir wünschen gute Besserung und viel Erfolg fürs nächste Mal!

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