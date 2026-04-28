Wo die Regierung 5,1 Milliarden Euro hernimmt

Familienbonus kommt neu

Ebenfalls ein großer Brocken sind Soziales und Arbeitsmarkt. Nächstes Jahr steigen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Künftig fallen bei jedem 2,95 Prozent an, auch bei sehr kleinen Löhnen. Die Maßnahme wird vor allem Teilzeitkräfte und damit Frauen treffen. Wer 2000 Euro pro Monat verdient, zahlt künftig 600 Euro jährlich mehr. Auch die steuerbefreite Homeoffice-Pauschale wird abgeschafft und die Sozialpartner sollen ein Paket schaffen, um das „Zwischenparken“ von Arbeitnehmern in der Arbeitslosigkeit zu verhindern – auch dieses kostet den Staat viel Geld.