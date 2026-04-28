Fabian (8) brutal getötet: War Motiv Heimtücke?

Beziehung wegen Fabian beendet

Laut der Staatsanwaltschaft soll die Tatverdächtige und Ex-Freundin des Vaters die Tat in der Hoffnung begangen haben, die Beziehung mit dem Vater von Fabian zu kitten. Denn wegen Fabian sei es immer wieder zum Streit gekommen. Die Frau war laut Anklageschrift bis zum August 2025 etwa vier Jahre lang mit dem Vater von Fabian, der getrennt von der Mutter lebt, in einer Beziehung – bis der Kontakt plötzlich abbrach. Der Grund: Fabian habe eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Vater und der Beschuldigten miterlebt. Erst nach der Trennung habe Fabian seinen Vater wieder regelmäßig besucht.