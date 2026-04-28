Tirol-Cup: Wacker bei SPG Innsbruck West zu Gast

Wenn Wacker Innsbruck kommt, ist ein Fußballfest garantiert! Heute gastiert der Tabellenführer der Regionalliga West im Kerschdorfer Tirol Cup bei der SPG Innsbruck West. Wie so oft ist es das Duell David gegen Goliath. Im Youtube-Video gibt es das Spiel live.
In der Meisterschaft läuft es für Wacker Innsbruck wie am Schnürchen – man führt die Tabelle in der 3. Liga überlegen an. Heute will man im Cup eine Runde weiterkommen. Im Spiel gegen die SPG Innsbruck West geht man natürlich als klarer Favorit ins Spiel.
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