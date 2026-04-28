Metallindustrie wandert ab, 10.000 Jobs sind weg!

In Summe hat die metalltechnische Industrie derzeit bei uns noch rund 130.000 Mitarbeiter. Doch das könnte sich bald ändern. Knill: „Wir sehen, dass jene Unternehmen, die die Möglichkeit dazu haben, woanders zu produzieren, hier in Österreich abbauen und in anderen Ländern, wo die Kostenstruktur besser ist, produzieren.“ Verlagert werde vor allem in osteuropäische Länder wie beispielsweise Rumänien. Knill warnt: „Es führt letztendlich zu einer Deindustrialisierung Österreichs. Das müssen wir mit aller Macht vermeiden und dem einen Riegel vorschieben, damit dieser Trend nicht noch weiter voranschreitet.“