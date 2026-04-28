Beben im Pferdesportverband: Max-Theurer abgewählt

Wahl mit Spannung erwartet

Die Wahl bei der Generalversammlung im oberösterreichischen Ansfelden war dennoch knapp ausgegangen, mit 66:60 Stimmen hatte sich Gugganig durchgesetzt. „Herbert, ich gratuliere dir und wünsche dir und dem Österreichischen Pferdesportverband alles Gute. Ich danke allen, die in den letzten 23 Jahren den Verband zu dem gemacht haben, was er heute ist“, sagte Elisabeth Max-Theurer in ihrer Abschiedsrede.