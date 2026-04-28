Auf cooler Expedition in die „Heimat des Schnees“

„Das letzte Camp, das Sturmlager, liegt bereits am Gletscher, übernachtet wird im Zelt“, erklärt das Österreicher-Team. Wer die Strapazen auf sich nimmt, wird mit grandiosen Aussichten auf fünf Achttausender belohnt. Einen davon, den Cho Oyu (8188 m), hatte Hans Goger vor fast genau 29 Jahren erklommen, konkret am 3. Mai 1997: „Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Wenn der Himmel klar ist, habe ich einen ungetrübten Blick zur ,Göttin des Türkis’, wie Cho Oyu genannt wird.“