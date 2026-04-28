ORF-Skandal: Ermittlungen gegen „Kronzeugin“

Weißmann-Anwalt: „Jetzt kommt alles auf den Tisch!“

Es ist die nächste spektakuläre Wendung samt Schlammschlacht in dieser an eine TV-Seifenopfer erinnernden Affäre. Oliver Scherbaum, Anwalt des gekündigten Generaldirektors, betont: „Seit dem 4. März, als die unwahren Vorwürfe der sexuellen Belästigung über den ORF-Stiftungsrat an meinen Mandanten herangetragen wurden, sprachen wir davon, dass es sich aus unserer Sicht um einen gezielten Versuch handelte, Mag. Weißmann aus seiner Position zu entfernen. Wir sind zuversichtlich, dass nun wirklich alles auf den Tisch kommen wird.“