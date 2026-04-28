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Weißmann doch Opfer?

ORF-Skandal: Ermittlungen gegen „Kronzeugin“

Innenpolitik
28.04.2026 18:58
Die „Causa Weißmann“ wird immer mehr zu Schlammschlacht.
Die „Causa Weißmann“ wird immer mehr zu Schlammschlacht.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Justiz-Hammer: Der Ex-ORF-General gilt plötzlich als Opfer, gegen die  Kronzeugin wird jetzt wegen Erpressungs-Verdacht ermittelt. Die Entwicklungen markieren eine neue Eskalationsstufe in der bereits an eine Schlammschlacht erinnernden „Causa Weißmann“.

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Dass nun gegen die Anklägerin und ihren Anwalt ermittelt werde, bestätigte am Dienstagabend die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Judith Ziska auf „Krone“-Nachfrage: „Wir haben sowohl gegen die Frau als auch ihren Anwalt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.“ Konkret geht es um den Verdacht der Erpressung und missbräuchlicher Verwendung von Tonaufnahmen. Bei einer allfälligen Verurteilung drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Verfahren gegen Anklägerin und Anwalt
Hintergrund der brisanten Entwicklung ist – wie berichtet – die Anzeige von Ex-Rundfunk-Chef Roland Weißmann. Der über alte anzüglich private Chats mit Foto(s) an die Mitarbeiterin gestürzte Medienmanager hatte bekanntlich eine Sachverhaltsdarstellung bei der Justiz eingebracht. Offenbar wiegen die Verdachtsmomente so schwer, dass sowohl die ORF-Anklägerin als auch ihr Anwalt jetzt als Beschuldigte geführt werden. Bei einer möglichen Anklage ist dann das Gericht am Zug.

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Weißmann-Anwalt: „Jetzt kommt alles auf den Tisch!“
Es ist die nächste spektakuläre Wendung samt Schlammschlacht in dieser an eine TV-Seifenopfer erinnernden Affäre. Oliver Scherbaum, Anwalt des gekündigten Generaldirektors, betont: „Seit dem 4. März, als die unwahren Vorwürfe der sexuellen Belästigung über den ORF-Stiftungsrat an meinen Mandanten herangetragen wurden, sprachen wir davon, dass es sich aus unserer Sicht um einen gezielten Versuch handelte, Mag. Weißmann aus seiner Position zu entfernen. Wir sind zuversichtlich, dass nun wirklich alles auf den Tisch kommen wird.“

Weißmann will Ermittlungen „bestmöglich unterstützen“
Der Fall sei endlich dort, wo er hingehöre, bei der Staatsanwaltschaft Wien, so Scherbaum. Der Ex-ORF-General werde die Ermittlungen „als Anzeiger, Opfer und Hauptgeschädigter selbstverständlich bestmöglich unterstützen“.

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