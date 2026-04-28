Paukenschlag! Kultklub verzichtet auf Aufstieg

Es ist einfach nicht drinnen, es soll nicht sein – der deutsche Kultklub SpVgg Unterhaching verzichtet auf den Aufstieg aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga! Bitterer Grund dafür: Der aktuell nur hinter der Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg liegende Ex-Bundesligist kann es sich schlichtweg nicht leisten, eine Etage höher weiterzuspielen …