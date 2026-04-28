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„Eine Enttäuschung“

Paukenschlag! Kultklub verzichtet auf Aufstieg

Fußball International
28.04.2026 19:13
Halt, nichts geht mehr – für den Weg in die 3. Liga stehen die Ampeln für die SpVgg Unterhaching ...
Halt, nichts geht mehr – für den Weg in die 3. Liga stehen die Ampeln für die SpVgg Unterhaching aus wirtschaftlichen Gründen auf Rot …(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Es ist einfach nicht drinnen, es soll nicht sein – der deutsche Kultklub SpVgg Unterhaching verzichtet auf den Aufstieg aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga! Bitterer Grund dafür: Der aktuell nur hinter der Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg liegende Ex-Bundesligist kann es sich schlichtweg nicht leisten, eine Etage höher weiterzuspielen …

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„Wir müssen realistisch sein und feststellen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen Wiederaufstieg nicht gegeben sind“, so Klub-Präsident Manfred Schwabl in der Verzichtserklärung der Unterhachinger.

„... natürlich eine Enttäuschung!“
„Für die Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans ist das nach der starken Leistung in dieser Saison natürlich eine Enttäuschung“, aber man werde das Ziel des Aufstiegs in die 3. Liga in den nächsten Jahren nicht aus den Augen verlieren.

(Bild: www.instagram.com/spvgg_unterhaching)

Meisterschaftsentscheidende Rolle 1999/2000
Kurios: Da die aktuell die Tabelle anführenden Nürnberger keinen Lizenzantrag für die 3. Liga gestellt haben, wird das nicht mehr von Platz 3 zu verdrängende Team der Würzburger Kickers in das Aufstiegs-Playoff gegen den Meister der Regionalliga Nordost, Lok Leipzig, gehen.

Zur Information: Zum Kult wurde der Klub aus einem Vorort von München durch den sensationellen Aufstieg in Deutschlands Bundesliga nach der Saison 1998/99 und den einmaligen Klassenerhalt sowie die meisterschaftsentscheidende Rolle 1999/2000, als man in der allerletzten Runde Leader Bayer Leverkusen daheim mit 2:0 besiegte – und damit dem FC Bayern zum unerwarteten Titel verhalf …

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