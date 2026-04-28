Brasilien- und Real-Verteidiger fällt für WM aus

Eder Militao, Innenverteidiger von Real Madrid, muss Brasiliens Fußball-Nationalteam tatsächlich für die Fußball-Weltmeisterschaft verletzungsbedingt absagen!
Wie sein Klub am Dienstag mitteilte, habe sich der 28-Jährige aufgrund einer schweren Muskelverletzung am linken Oberschenkel erfolgreich einer Operation unterzogen. Durch diesen Eingriff fällt er nun für mehrere Monate aus.
Im Spiel gegen Alaves verletzt
Zugezogen hatte er sich die Verletzung am vorigen Dienstag im Spiel gegen Alaves, wobei die Blessur anfänglich als nicht so gravierend angesehen worden war. So war man in Madrid lediglich von einer geringfügigen Zerrung ausgegangen.
Bitter: Militao hatte sich in der Vergangenheit schon zweimal nach Kreuzbandrissen zurückgekämpft.
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