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Typveränderungen bei Stefanie Giesinger und Co.

Star-Style
28.04.2026 20:00
Model Stefanie Giesinger hatte offenbar Lust auf Veränderung.
Model Stefanie Giesinger hatte offenbar Lust auf Veränderung.(Bild: Levi‘s)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Der Frühling ist der perfekte Zeitpunkt für Veränderung, auch optisch. So haben einige Promi-Damen wie Stefanie Giesinger, Simone Lugner und Co. ein Umstyling gewagt – manche mehr als andere.

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Eigentlich ist ja der Mai dafür bekannt, alles neu zu machen. Doch im Falle einiger Promi-Damen hat der Wunsch nach Veränderung schon im April zugeschlagen. Um genauer zu sein geht es um neue Haarschnitte, neue Farben und die große Frage: Sieht man jetzt wirklich anders aus – oder einfach ein bisschen frecher?

Bei Simone Lugner hat jedenfalls der Frühling angeklopft, denn sie hat von blond zu erdbeerblond gewechselt und ist damit sichtlich zufrieden. Auf Instagram ließ sie ihre Follower gleich wissen, dass sie sich an ihrem neuen Look kaum satt sehen könne. „I’m lovin’ it“ erzählte sie nach dem Termin strahlend.

ORF-Star Christine Reiler beweist währenddessen, dass man mit Farbe und Schnitt viel machen kann, ohne gleich komplett neu erfunden zu werden. Etwas mehr Schwung und Pepp reicht oft schon für die kleine Veränderung zwischendurch.

Christine Reiler blieb sich und ihren blonden Haaren treu.
Christine Reiler blieb sich und ihren blonden Haaren treu.(Bild: Katarina Plasil/Ossig)
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Model Stefanie Giesinger ging da etwas extremer vor sagt sie zumindest selber. „New me“, sprich „Neues Ich“, lautete ihr Fazit in den Sozialen Medien. Naja, hoffentlich erkennt sie sich selbst nach dem Schritt von braun zu dunkelbraun eh noch im Spiegel.

Am Ende ist es ja wie so oft im Leben: Ob radikaler Schnitt, neue Farbe oder nur ein bisserl frischer Schwung in den Spitzen – Hauptsache, man gefällt sich selbst. Denn die schönsten Typveränderungen sind immer noch die, bei denen man sich selbst reu bleibt. Nur halt vielleicht mit ein paar Zentimetern weniger oder einer Nuance mehr. 

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