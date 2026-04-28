Typveränderungen bei Stefanie Giesinger und Co.

Am Ende ist es ja wie so oft im Leben: Ob radikaler Schnitt, neue Farbe oder nur ein bisserl frischer Schwung in den Spitzen – Hauptsache, man gefällt sich selbst. Denn die schönsten Typveränderungen sind immer noch die, bei denen man sich selbst reu bleibt. Nur halt vielleicht mit ein paar Zentimetern weniger oder einer Nuance mehr.