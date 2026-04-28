Sinner im Viertelfinale! Nun wartet Jungstar Jodar

„Es wird ein großartiges Match!“

Jodar, der mit seinen 1,91 Metern Größe bei nur 70 kg nicht das typische Sandplatz-Tennis der Spanier spielt, war am 31. März 2025 noch Nummer 911 im ATP-Ranking. Mittlerweile ist er 42. und im Live-Ranking schon auf Platz 34. Nun darf sich der Aufsteiger mit dem derzeit Größten messen.