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Ex-Veilchen Braunöder

„Ich habe mir das ganz anders vorgestellt!“

Fußball International
28.04.2026 18:30
Matthias Braunöder hofft auf Klassenerhalt mit Bari.
Matthias Braunöder hofft auf Klassenerhalt mit Bari.(Bild: Matthias Braunöder)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Seit mehr als zwei Jahren spielt der burgenländische Legionär Matthias Braunöder  in Italien. Der ehemalige Austrianer ist aktuell für den SSC Bari in der zweiten Liga im Einsatz, dort droht der bittere Abstieg in Italiens dritte Liga. 

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Zwei Spiele durfte er zuletzt wieder über die volle Distanz bestreiten. Man möchte fast schon sagen: endlich! Doch die Einsätze wiegen eine verkorkste Saison von Matthias Braunöder auch nicht mehr auf. Es droht der Abstieg mit dem SSC Bari ...

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